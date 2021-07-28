Художник Никас Сафронов рассказал, чем закончились его курортные романы

На данный момент Никас Сафронов отдыхает на полуострове Крым. Журналисты пообщались с известным художником на фестивале «Алые паруса Артека» и расспросили у него о курортных романах.

Никас Сафронов признался, что такой опыт присутствует в его жизни. Раньше он был не прочь завести краткосрочные любовные отношения по время отпуска. Однако сейчас его временные приключения не интересуют, так как с возрастом у него появилось положение в обществе. Художник, который стал знаменитым, признается, что теперь сложно понять, как жительница относится к нему на самом деле. Поэтому он начал «осторожничать» и опасаться неадекватных дам.

Однажды у него случился роман с девушкой, которая была администратором в отеле. Художник помнит, как они купались ночью в море и весело проводили время. Между ними присутствовала легкая влюбленность. Однако Никас Сафронов очень удивился, когда его курортная любовь приехала к нему в Москву. Девушка считала, что он должен жениться на ней, а художник не знал потом, как с ней расстаться.

Другую историю, которая произошла на отдыхе, он вспоминает с ностальгией. Никас Сафронов влюбился в девушку из столицы Украины. Курортный роман перерос в редкие встречи в Москве. Ему было хорошо с возлюбленной, но в какой-то момент он узнал, что девушка выходит замуж за канадца. Художник долго жалел, что все так сложилось, ведь у них могли быть серьезные продолжительные отношения.