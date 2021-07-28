 

Художник Никас Сафронов рассказал, чем закончились его курортные романы

28.07.2021, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На данный момент Никас Сафронов отдыхает на полуострове Крым. Журналисты пообщались с известным художником на фестивале «Алые паруса Артека» и расспросили у него о курортных романах.
Никас Сафронов признался, что такой опыт присутствует в его жизни. Раньше он был не прочь завести краткосрочные любовные отношения по время отпуска. Однако сейчас его временные приключения не интересуют, так как с возрастом у него появилось положение в обществе. Художник, который стал знаменитым, признается, что теперь сложно понять, как жительница относится к нему на самом деле. Поэтому он начал «осторожничать» и опасаться неадекватных дам.

Однажды у него случился роман с девушкой, которая была администратором в отеле. Художник помнит, как они купались ночью в море и весело проводили время. Между ними присутствовала легкая влюбленность. Однако Никас Сафронов очень удивился, когда его курортная любовь приехала к нему в Москву. Девушка считала, что он должен жениться на ней, а художник не знал потом, как с ней расстаться.

Другую историю, которая произошла на отдыхе, он вспоминает с ностальгией. Никас Сафронов влюбился в девушку из столицы Украины. Курортный роман перерос в редкие встречи в Москве. Ему было хорошо с возлюбленной, но в какой-то момент он узнал, что девушка выходит замуж за канадца. Художник долго жалел, что все так сложилось, ведь у них могли быть серьезные продолжительные отношения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Ида Галич показала первые шаги годовалого сына

29.10 / Курение в детстве повышает риски преждевременной смерти

27.11 / Мнение: Письмо: “Вышла из границ”

19.05 / Ученые сообщили, как недостаток сна влияет на развитие диабета

31.05 / В сентябре в Москве стартуют гонки на «Лафетах»

03.10 / Анна Старшенбаум рассказала о перенесенной пластической операции

01.05 / Повышенная чувствительность к соли увеличивает риск гипертонии

20.10 / Кэти Холмс устроила велосипедную прогулку по Нью-Йорку со своей дочкой Сури и бойфрендом Эмилио Витоло

03.07 / Московский бизнес оценил дополнительные меры поддержки общепита

26.07 / Собянин: Мы очень тщательно работаем над планировкой микрорайонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика