 

Frankfurter Allgemeine – наводнение отравило ядами немецкую почву

28.07.2021, 18:58, Новости дня
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Наводнение нанесло Германии экологический ущерб, пишет Frankfurter Allgemeine. В почву в затопленных регионах попали яды. Оставшиеся на поверхности грязь и ил издают неприятный запах, из-за чего местным фермерам приходится избавляться от урожая. А из подвалов до сих пор не откачали воду с мазутными пятнами, потому что пожарным службам не хватает ресурсов, рассказывает немецкое издание.

Из-за наводнения ущерб в Северном Рейне — Вестфалии был нанесён и экологии. Машины были повреждены, различные предметы оказались на улице. От наводнений пострадал и дом Джоша Нунеса в Эшвайлере. Нижнюю его часть затопило, а в саду поломался забор. Но не только он. На земле остались ил и грязь с неприятным запахом.

ДЖОШ НУНЕС, пострадавший от наводнения: Я тут посадил много помидоров. Всё погибло. Да и в любом случае вонь такая, что всё это только на сжигание. Есть это невозможно. Всё только выкорчёвывать и выбрасывать.

Пока что неизвестно, какие яды попали в почву в затопленном регионе, пишет пожарная охрана. Для этого сначала нужно провести исследования. Точно известно, что во многих подвалах осталась загрязнённая вода. Для того чтобы технически грамотно он неё избавиться, пока что не хватает мощностей, сообщают в пожарной охране.

ДИТЕР КАМП, представитель пожарной службы Эшвайлера: Затопленные мазутом подвалы постепенно очищают предприятия, специализирующиеся на удалении отходов. Но предстоит ещё проделать большую работу.

Из-за непогоды на западе Германии многие люди погибли. Дома, улицы и мосты были разрушены или повреждены. Восстановление займёт месяцы и, возможно, даже годы.

Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.



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