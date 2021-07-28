France 24 – РФ пользуется Олимпиадой как инструментом мягкой силы

Россия настаивает, что спортивные события — неподходящее место для демонстрации политических заявлений и позиций, но при этом сама использует Олимпиаду как инструмент мягкой силы, пишет France 24. Автор статьи отмечает, что у российских спортсменов на нынешних Играх нет ни гимна, ни флага России, но это не мешает им одерживать победы.



Reuters

На Олимпийских играх в Токио российская делегация из 335 спортсменов не только не соревнуется под официальным флагом страны, но ещё и называется командой ROC (Российского олимпийского комитета). Однако, как пишет в своей статье на сайте журналист France 24, это не мешает российским атлетам выступать с триумфом.

Россия с 2015 года ввязана в большой скандал с допингом, отмечает автор статьи. До декабря 2022 года российские спортсмены не могут использовать российский гимн, флаг и даже называться российскими спортсменами.

Но власти страны пытаются как-то исправить эту ситуацию. В случае с Олимпиадой в Токио они договорились, что на форме у спортсменов, представляющих Российский олимпийский комитет, будет нашивка в виде огня бело-сине-красного цвета, то есть в цветах российского флага. Вместо национального гимна будет звучать произведение Чайковского. Но российские синхронистки хотели, чтобы на их купальниках был изображён медведь, однако в Международном олимпийском комитете сказали, что он слишком сильно ассоциируется с Россией.

Российские власти отмечают, что решение о санкциях против спортсменов несправедливо по отношению к российским атлетам: нынешнее поколение не имеет ничего общего с теми, против кого выдвигали обвинения в 2015 году. Власти страны хотят показать, что порвали с прошлым, а также вкладывают большие деньги в борьбу с допингом.

Российские власти говорят о том, что против них заговор у Запада, который хочет убрать спортивного и геополитического конкурента. Поэтому с подачи главы «Матч ТВ» Тины Канделаки русские стали ставить хэштег #WewillROCyou, который звучит как припев из песни, но при этом содержит аббревиатуру, под которой выступают российские спортсмены. А на улицах Москвы появилось изображение на стене дома, на котором российский дзюдоист побеждает соперника, и надпись — «WADA».

1/7 Avez-vous vu fleurir le hashtag #wewillROCyou sur Twitter pendant ces #JO2021 ? Si ça n’est pas encore le cas sachez qu’il est au coeur d’un conflit sur les réseaux sociaux entre la Russie et l’Ukraine au moins aussi passionnant que la guerre du bortch pic.twitter.com/szbZRqNQlC

— Lukas Aubin (@LukasAubin) July 27, 2021

По словам политолога Лукаса Обена, у нынешней кампании российских властей четыре цели: воодушевить российских спортсменов, выкристаллизовать патриотические чувства вокруг российской олимпийской команды, поднять голову в унизительной ситуации, политизировать событие, при этом настаивать на его деполитизации.

Как отмечает France 24, хотя Владимир Путин постоянно повторяет, что спортивные события не место для выражения политических заявлений, РФ сама ими пользуется как инструментами мягкой власти. Так, российских спортсменов проинструктировали, как отвечать на вопросы, например об их отношении к демонстрации на Олимпиаде поддержки движения против расизма, пишет автор статьи.