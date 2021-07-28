В результате пожара в Анталии пострадали более 50 человек

При крупном лесном пожаре в турецкой провинции Анталья пострадали 53 человека, сообщил министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли.

«На данный момент 53 человека пострадали в результате лесного пожара. При тушении одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения», – отметил Пакдемирли в своем Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде.