Ксения Собчак, Ирина Шейк, Ольга Бузова и другие самые богатые звезды по версии журнала Forbes

Каждый год российская версия журнала Forbes составляет список самых богатых людей страны. Успех селебрити измеряется по совокупности двух факторов – дохода и популярности. Причем, деньги посчитали по объему гонораров с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года, а также суммы контрактов спортсменов, при этом баллы известности складывали по количеству упоминаний в СМИ, активности в социальных сетях и количеству подписчиков, а также запросов в поисковиках.

Сенсацией рейтинга этого года стал Алишер Моргенштерн. 23-летний рэпер, который в прошлом году занимал в этом же списке 21 место, в этот раз оказался на втором. Такой рывок случился не только потому, что доход артиста, по данным издания, за минувший год составил 7,1 миллиона долларов, но и благодаря рекордному упоминанию в соцсетях, поводами для которых стали скандальные песни и клипы, а также судебные процессы. Замыкает тройку лидеров Ольга Бузова (которой стала героиней одной из обложек летнего номера журнала HELLO!), хотя она заработала меньше, чем Тимати (10,4 миллиона долларов), и Сергей Шнуров (11 миллионов долларов), которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

Ольга Бузова Моргенштерн

В топ-10 также вошли два спортсмена – Александр Овечкин (12,2 миллиона долларов) и с недавних пор многодетный отец Артем Дзюба (5 миллионов долларов), а также представители шоу-бизнеса – рэпер Баста (5,3 миллиона долларов), певица Полина Гагарина (6 миллионов долларов) и ведущая Ксения Собчак (4,7 миллиона долларов), которая в этом году заняла 7 место.

Александр Овечкин с сыном Сергеем

Артем Дзюба

Полина Гагарина

Среди прочих успешных звезд-миллионеров блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая обошла своего уже вроде как бывшего мужа Элджея и заняла 18 место с доходом в 2,7 миллиона долларов, любимица публики модель Ирина Шейк (6,9 миллиона долларов), оказавшаяся на 14 строчке рейтинга. Сергей Безруков, который недавно снова стал отцом, оказался на предпоследней строчке самых богатых и популярных, опередив только Елену Темникову, замыкающую список.

Ирина Шейк

Настя Ивлеева