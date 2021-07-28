Хроническая боль может влиять на регулирование эмоций



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Хроническая боль – не просто ужасное и изматывающее ощущение. Ей часто сопутствуют депрессия и тревожность. Она может влиять на эмоции, чувства и взгляды человека, указывают авторы нового исследования.

В исследовании участвовали 24 человека, страдающих от хронической боли, и 24 здоровых человека – контрольная группа. Ученые определили уровень двух важных нейромедиаторов – гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата – в коре префронтальной извилины мозга участников. Для этого они воспользовались методом протонной магнитно-резонансной спектроскопии.

У людей с хронической болью уровень ГАМК был значительно ниже, чем в контрольной группе. Это снижение не зависело от причин боли.

«Снижение уровня ГАМК утверждает о том, что клетки головного мозга больше не общаются друг с другом как надо. Когда этого медиатора становится мало, наши эмоции и мысли становятся интенсивнее, что влияет на поступки», – сказала Сильвия Гастин (Sylvia Gustin), ведущий автор исследования.

Уровень глутамата на фоне хронической боли тоже был снижен. Это один из важных возбуждающий медиаторов нервной системы. При его нехватке отмечаются чувство страха, волнения и негативное мышление.

Ученые предполагают, что эти изменения могут быть частью механизма, посредством которого боль меняет работу мозга. Они объяснили, что когда у человека что-то болит, увеличивается уровень гормонов стресса, которые вызывают сильное увеличение уровня глутамата в мозге. Однако если боль становится хронической, организм прибегает к разным способам, чтобы снизить уровень глутамата и ГАМК. В результате человеку становится сложно испытывать положительные эмоции.

Авторы исследования надеются, что их открытия помогут в будущем разработать лечение для улучшения психики людей, страдающих от головной боли.