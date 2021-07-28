 

Правоохранители разоблачили группировку, которая наладила поставки и сбыт наркотиков в Киевском СИЗО

28.07.2021, 18:08, Новости дня
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По сведениям прокуратуры, разоблачен ранее неоднократно судимый организатор схемы, который относился к категории так называемых “смотрящих”, а также пять участников группы.

По данным следствия, находясь в киевском СИЗО, они наладили схему сбыта на территории учреждения метадона и каннабиса, а также сильнодействующего лекарственного средства – димедрола.

В состав группировки входили жители Киева, Киевской, Черкасской, Николаевской и Полтавской областей.

“С целью документирования противоправной деятельности правоохранители провели ряд негласных следственных действий, в ходе проведения которых установлен “смотрящий”, курировавший эту деятельность”, – уточнили в Офисе генпрокурора.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

Контекст:

22 июня Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении группы правоохранителей Киевского следственного изолятора, которые систематически сбывали наркотики на территории СИЗО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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