 

В разбившемся самолете в Прикарпатье погибли хасиды – еврейская община Украины

28.07.2021, 18:08, Новости дня
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“Как стало известно Объединенной еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Днем 28 июля в Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Находившиеся в самолете четыре человека погибли.

В результате крушения погиб пилот и три пассажира-иностранцы. По данным СМИ, пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

О пассажирах издание “Страна” со ссылкой на источник в полиции писало, что они граждане США. По словам источника, “это был обычный смотровой полет” – туристы, около 20 человек, приехали утром на аэродром и оплатили полеты. Перед катастрофой борт осуществил пять успешных вылетов.

Ивано-Франковская областная государственная администрация пишет, что гражданство погибших пассажиров еще устанавливают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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