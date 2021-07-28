 

Мероприятия ПЦУ по случаю годовщины крещения Руси завершились без нарушений. Церковь отказалась от многотысячного крестного хода

28.07.2021, 18:08, Новости дня
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Об этом проинформировала пресс-служба Национальной полиции. 

ПЦУ в этом году отказалась от масштабного крестного хода, рассказал “Радіо Свобода” представитель пресс-службы церкви, священник Михаил Омелян. 

Утром в Михайловском соборе началась литургия, которую возглавил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, торжества продолжились у памятника князю Владимиру. По словам Омеляна, от собора к памятнику с предстоятелем ПЦУ отправились верующие, которые пришли сегодня в храм. 

Сколько людей приняли участие в этом ходе, ни в ПЦУ, ни в полиции не сообщили, но пресс-служба церкви опубликовала фото мероприятия в Facebook. Судя по снимкам, речь идет о нескольких сотнях человек. 

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/4213468268729282

Контекст:

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Мероприятия по случаю годовщины проводились с 27 июля – УПЦ МП организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. В нем приняли участие, по оценкам полиции, более 55 тыс. человек, нарушений правоохранители не зафиксировали. Почти все участники хода, при плотном скоплении народа, были без масок. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство последним фактом. 

В прошлом году ход к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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