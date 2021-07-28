Новый пикап Chevrolet Silverado получит дизельный мотор

Новый американский пикап Chevrolet Silverado получит новую версию с дизельным двигателем.

В частности, производитель анонсировал, что модель получит название LT Trail Boss. Автомобиль позиционируют в качестве пикапа 2022 модельного года. Что касается примененной установки, автомобиль оснащен дизельным агрегатом Duramax I-6 на три литра с общей мощностью 277 л.с. Вместе с тем разработчики модернизировали амортизаторы и другие элементы.

Указано, что усовершенствованный пикап получил блокировку дифференциала, дополнительные крючки для буксировки, перенастроенную подвеску и другие изменения. Пока дата появления в продаже, а также стоимость усовершенствованного пикапа Chevrolet Silverado остается засекреченной.