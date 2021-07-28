Муцениеце перестала употреблять алкоголь после развода с Прилучным

Минувший год выдался для Агаты Муцениеце сложным, так как она тяжело переживала развод с Павлом Прилучным. Однако эти события заставили ее пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Например, после расставания с известным актером она полностью отказалась от употребления алкоголя.

Несмотря на свое эмоциональное состояние и уверенность в том, что много лет она не сможет построить серьезные отношения, о разводе Агата Муцениеце не жалеет. Артистка считает себя однолюбом, поэтому ей сложно представить рядом с собой другого мужчину. Расставание с Павлом Прилучным она назвала «правильным решением», так как их отношения зашли в тупик, из которого не было выхода.

После кардинальных перемен в личной жизни Агата Муцениеце совсем отказалась от спиртного. Ранее она никогда не злоупотребляла алкоголем и всегда знала меру, но развод заставил по-иному взглянуть на эту вредную привычку. На протяжении года она воздерживалась даже от бокала вина или шампанского на мероприятиях. Актриса убеждена, что спиртные напитки мешают поддержанию организма в тонусе, могут вызвать проблемы со здоровьем и сказываются на развитии личности.