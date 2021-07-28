 

Ольга Орлова призналась, что уже год живет с новым возлюбленным

28.07.2021, 18:04, Разное
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Гостьей YouTube-шоу Лауры Джугелии стала певица и телеведущая Ольга Орлова. В откровенной беседе она призналась, что счастлива в личной жизни и уже год живет с новым возлюбленным.
Избранника Ольги Орловой зовут Валерий, а познакомились они «банально» – в ресторане. Артистка рассказала, что житель сидел в заведении и больше часа смотрел на нее «грустными глазами». Только спустя некоторое время он нашел в себе смелость подойти и познакомиться с ней. С того момента, как призналась ведущая, они «не расставались ни на один день».

Больше всего Ольгу Орлову радует то, что с ее новым избранником нашел общий язык сын Артем. Он считает, что это «прекрасный человек для жизни». 43-летняя знаменитость наслаждается этими отношениями и не стремится их выносить на всеобщее обозрение. По ее словам, Валерий балует ее подарками, однако удивить ее очень сложно. Ольга Орлова отметила, что она из тех женщин, у которых «все есть».

В компании незнакомца певицу впервые заметили зимой 2019 года в одном из ресторанов Москвы. Журналисты выяснили, что она проводит время с бизнесменом по имени Валерий. Спустя полгода пара была вместе на одной вечеринке, где случайно оказалась в Stories рэпера Джигана.



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