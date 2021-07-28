Ученые нашли в Европе новый коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Ученые обнаружили на территории Европы у британской летучей мыши новый тип коронавируса, который по своих характеристикам похож на SARS-CoV-2. Идентификацию и секвенирование вируса RhGB01 провели на западной границе ареала.

Исследователи сообщают, что новый вирус пока не способен поражать человеческую популяцию, но это возможно, если случится в будущем его мутация. После проведения анализа стало понятно, что по своим свойствам RhGB01 напоминает SARS. При этом, S-белок нового опасного вируса идентичен SARS-CoV-2 на 77%, а совпадение с SARS-CoV 81%.

По словам одного из авторов исследования Эндрю Каннингема, в этой ситуации ключевую роль играет «тигель мутации». Он способен поразить летучую мышь, являющуюся носителем COVID-19, близкого к атипичной пневмонии. Ученые боятся, что одно из животных может заразиться SARS-CoV-2, и риск мутации будет довольно высоким. Вероятность того, что это может привести к появлению нового вируса, который затронет людей, высокая.

Источник: rossaprimavera.ru