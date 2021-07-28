 

В Вороновском отремонтировали 11 километров дорог

28.07.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждый год в Москве строят не менее 100 километров дорог, а ремонтируют – миллионы квадратных метров дорожного покрытия. В 2021 году в столице приведут в порядок 23 миллиона квадратных метров магистралей и всевозможных локальных проездов. В частности, работы пройдут в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Так, в поселении Вороновское отремонтировано около 11 километров дорог. Они проходят через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка, село Вороново. В этих населенных пунктах живут и работают в общей сложности порядка 15 тысяч человек.

Здесь началась реконструкция дорог в прошлом году. Проезжая часть была расширена с шести до 7,5 метров. Специалисты отремонтировали и уложили новое асфальтобетонное покрытие.

Для пассажиров общественного транспорта установили 23 современных остановочных павильона с зарядными станциями для гаджетов и беспроводной связью, а также три остановки типа “флаг”. Помимо этого, появились четыре светофора и новые тротуары.

“До начала работ покрытие пешеходных дорожек и проезжей части было изношено, а в ряде мест тротуары отсутствовали совсем. Остановочные павильоны давно не менялись и не соответствовали современным требованиям”, – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Освещенность на дороге была недостаточной. Теперь же здесь установлено 432 фонаря с энергосберегающими лампами. Хорошая видимость в вечернее и ночное время сделает дорогу комфортнее для водителей и повысит безопасность участка. Кроме того, вдоль дороги заменили почву плодородным грунтом и разбили 65 тысяч квадратных метров газона.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что в промзоне “Руднево”, которая находится в районе Косино-Ухтомский, построят более пяти километров дорог. На территории площадью 132,95 гектара появятся разворотные площадки для общественного транспорта, здание конечной станции автобусов и шумозащитные экраны. Также планируется строительство транспортно-пересадочного узла.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Петров. Он такой один

05.09 / «Нельзя собираться даже вдвоем»

15.09 / Идрис Эльба прокомментировал новость о рождении у него третьего ребенка

02.12 / Тайна скелета Река – мог ли современный человек жить на Земле более миллиона лет назад?

28.05 / Путь к более человекоподобным навыкам манипулирования объектами роботов

17.07 / Ученые обнаружили уникальное древнейшее произведение искусства неандертальцев

11.11 / Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом

28.05 / Мнение: Вот ИМ лучше про “гуманизм” расскажите. А МНЕ не надо.

02.07 / Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поздравили младшего сына Луку с днем рождения

18.11 / Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro: 24 ноября представят самые дешевые смартфоны с 108-мегапиксельными камерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика