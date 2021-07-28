Жителя Бельгии, назвавшего опиатных наркопотребителей “опасными”, приговорили к общественным работам за разжигание ненависти

В Бельгии 68-летнего жителя города Хасселт Хектора Йонга приговорили к 80 часам обязательных работ за высказывание в личном диалоге о том, что опиатные наркоманы могут быть опасны. Суд посчитал это проявлением наркофобии, которая с 2020 года считается в Бельгии видом дискриминации и “проявления ненависти”.

Это первый подобный приговор в стране, поэтому он вызвал широкое внимание прессы. Всё началось 17 апреля 2021 года, когда пожилой человек вызвал полицию, увидев, что несколько молодых людей делают себе инъекции на детской площадке. В разговоре со стражами порядка он заявил, что считает их опасными и употребил слово verslaafde (“наркоман”) вместо корректного варианта drugsgebruiker – “наркопотребитель”. В результате полицейские задержали не молодых людей, которые к тому времени уже ушли, а самого заявителя, применив при том электрошокер. Главным доказательством против него в суде стала запись с нагрудных камер правоохранителей.

Согласно бельгийскому законодательству, за подобные высказывания, сделанные в личном диалоге – в присутствии четырёх и менее людей – предусмотрены только обязательные работы или штраф. В связи с этим в местных СМИ поднялась дискуссия о том, нуждается ли закон в ужесточении: многих активистов возмутил поступок Йонга и они призвали дать ему реальный срок. В статье “Не лучше Гитлера” издания Le Soir, посвящённой пожилому мужчине, отмечается, что борьба с языком ненависти должна “иметь в своём арсенале любые средства”. В свою очередь колумнист газеты Het Laatste Nieuws заявил о невозможности построить “счастливое будущее для всех без наркофобии”, пока такие, как Йонг, не изолированы от общества.

Несмотря на возмущение прогрессивной части общества, пожилой бельгиец был приговорён лишь к обязательным работам. Суд при этом избрал максимально возможное по этой статье количество часов. До конца года в парламент страны планируется внести скорректированную версию закона о ненависти, которая будет предусматривать за подобные преступления уже реальные сроки в тюрьме.

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