Попова усомнилась в эффективности нового локдауна в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире Всероссийского общества «Знание», что локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у РФ есть свой алгоритм действий.

«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун… У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора… которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту РФ с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников.

Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства.