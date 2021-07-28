Брат Сергея Мавроди запустил инвестиционный проект с доходностью 1000% для помощи вкладчикам Finiko

Один из основателей инвестиционного фонда «МММ» Вячеслав Мавроди объявил о создании новой взаимовыгодной системы вкладов. Биржа повышенной доходности под названием «ВВП» предназначена помочь прогоревшим ​вкладчикам финансовой пирамиды Finiko вернуть свои деньги.

Мавроди обещает, что у каждого члена «ВВП» появится реальный шанс заработать большие деньги за короткий срок. Приоритет на вступление в новую организацию будет у бывших вкладчиков Finiko. По словам Мавроди, сейчас не каждый готов крупно вложиться, чтобы через месяц стать миллионером. Он считает, что инвесторы Finiko как раз из тех людей, которые любят рисковать.

«Я предлагаю принципиально инновационную систему быстрого обогащения. Она основана на прозрачности, честности и надежности. В отличие от Finiko я гарантирую выполнение всех обязательств. Finiko это примитивный лохотрон из девяностых, которым трудно удивить опытных профессионалов. Для своего проекта я выбрал название «ВВП», потому что оно внушает доверие и оптимизм нашим гражданам уже многие годы. «ВВП» означает «всем все платится». Суть проекта довольно проста. Вы переводите свои деньги на мой Яндекс-кошелек, указав назначение платежа «пожертвование». Деньги сразу же начинают работать и приносить доход. Через месяц, максимум два, вы получите прибыль, превышающую ваши первоначальные вложения в несколько раз», — сказал Мавроди.

Предполагается, что «ВВП» будет интернет-платформой без каких-либо физических представительств. По словам Мавроди, это необходимо в целях безопасности и во избежание печального опыта «МММ». Для льготных вкладчиков из числа пенсионеров и многодетных семей предусмотрены повышенные условия доходности.

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