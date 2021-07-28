«Мы ребята с улицы»

В Новосибирске бандиты в масках разнесли топорами аэротрубу, потребовав от владельцев платить дань.



Вандалы направляются в здание аэрокомплекса Free Fly. Скриншот записи камеры видеонаблюдения / Николай Чичканов

Десять мужчин в медицинских масках и спортивных костюмах ворвались с топорами в аэродинамический комплекс Free Fly в Новосибирске и устроили погром. С криками «Мы вас предупреждали!» нападавшие разбили оборудование, инвентарь, мебель и избили сотрудника комплекса. В помещении в этот момент находились несовершеннолетние спортсмены.

Нападение случилось средь бела дня, около 15 часов, в самом центре города. Ущерб, нанесенный хулиганами, оценивается в миллионы рублей.

«Новая газета» выяснила подробности инцидента.

Погром

— 15:30–15:40. Я находилась на первом этаже, когда вовнутрь забежал гражданин и стал кричать «Мы же вас предупреждали!» — вспоминает администратор аэротрубы Анастасия. — Он кричал эти слова снова и снова. За ним ворвалось 8-9 мужчин на вид 25–30 лет в спортивных костюмах, медицинских масках и с топорами. Один из них ударил топором по стойке прямо передо мной, второй — по шкафу. Шкаф рухнул.

Нападавшие начали спрашивать, где находится управляющий, но его в помещении не было — обедал. Тогда налетчики пошли на второй этаж — к самой аэротрубе.

Разбитый корпус аэротрубы. Фото предоставлено Николаем Чичкановым

— При работе аэротруба сильно шумит, поэтому криков внизу я не слышал, — рассказывает инструктор Эльхан. — Когда группа незнакомцев поднялась, я подумал, что это гости, и пошел к ним навстречу. За ними я увидел еще несколько человек — с топорами в руках. Они встали передо мной, не давали пройти. Другие начали крушить стекла аэротрубы, пульт управления и шлемы для полетов.

Я попытался остановить их, но один из нападавших ударил меня кулаком в кадык. Они говорили: «Стой смирно, молчи».

— Я оценила обстановку, решила собрать свои вещи, а телефон спрятала под принтер, — продолжает Анастасия. — Они подумали, что я в тот момент нажала тревожную кнопку, но ее просто не было. Потом мы стали двигаться к выходу. В раздевалке находилась наша гостья, 15-летняя парашютистка, она поднялась к нам на этаж — мы повели ее за собой и пошли, в этот момент один из нападавших разбил топором монитор компьютера. Они не мешали нам, а просто кричали, пытались что-то выяснить. Первым из здания вышел Тимур — наш инструктор, мы с гостьей последовали за ним. Мы добежали до будки охраны. Нападавшие кричали нам, что хотят поговорить. Мы закрылись в будке. Перед тем как уйти, они несколько раз ударили по ней, потом скрылись.

Угрозы

Аэротрубу в Новосибирске в мае 2021 года открыл екатеринбургский предприниматель Николай Чичканов. Аналогичный бизнес у него работает и на Урале.

По словам предпринимателя, аэротруба не только коммерческий, но и социальный проект: сюда приходят заниматься дети с ДЦП и расстройствами аутистического спектра. За работу с ними у Чичканова — множество премий и благодарностей от благотворительных организаций.

Уже в первую неделю после запуска проекта Чичканову начали поступать угрозы. Мужчина рассказывает, что весной, когда он находился на тренировочных сборах в Краснодаре, в аэрокомплекс на черных BMW без номеров приехали бандиты, потребовали от управляющего его номер телефона и стали сыпать угрозами.

— Они передали примерно следующее: «Николай, мы ребята с улицы. Без нас вести парашютный бизнес не получится. Ты пришел сюда из другого города, не спросив ни у кого разрешения. Давай-ка ты быстро возьмешь руки в ноги и приедешь сюда, будем обсуждать, каким образом часть прибыли будет уходить нам. Иначе мы либо сожжем твою аэротрубу, либо заберем и вывезем кое-куда твоего управляющего». Я был обескуражен, никогда не сталкивался с подобным, не думал, что подобное все еще может происходить в России. Я постарался больше слушать и меньше говорить, но сказал, что не собираюсь бежать на встречу. Сказал, что вернусь в Новосибирск через неделю и буду доступен для разговора. Когда я вернулся, никто со мной не связался. Мы продолжили работать в обычном режиме.

Николай Чичканов. Фото из личного архива

Николай вспоминает, что за несколько дней до телефонных угроз ему пришло уведомление от «Стройтехнадзора» о начале административного дела против его компании. Анонимный заявитель сказал в прокуратуру, что строительство аэротрубы Free Fly проходит без соблюдения строительных норм. Компанию попытались обвинить в нарушениях, которых, по словам Чичканова, не было, чтобы заблокировать ее деятельность в Новосибирске.

— Нам говорят, что внутри здания мы сделали надстройку, хотя мы ничего не делали. Говорят, что мы построили внутри помещения стену, но этого мы тоже не делали. Кроме установки своего оборудования и небольшой отделки здания мы больше не проводили никаких работ. Проверки начались синхронно вместе с угрозами бандитов. Мы еще тогда поняли, что это такая запланированная кампания по предотвращению нашего прихода сюда. Следующие два месяца мы были заняты подготовкой ответов на это уведомление и работали в обычном режиме: предписаний о прекращении нашей деятельности нам не поступало. А потом к нам ворвались с топорами.

За несколько месяцев до нападения, по словам Николая, в Новосибирске запустили строительство второй аэродинамической трубы. Удивительно, что до прихода на новосибирский рынок екатеринбуржца подобные объекты в третьем по величине городе страны никого не интересовали.

Николай Чичканов думает, что

заказчики нападения дали исполнителям конкретные указания: «рубить» по оборудованию, технике и инвентарю и не причинять серьезного вреда людям.

Чичканов рассказывает, что спустя 15 минут после нападения к ним приехал неизвестный на авто без номеров, чтобы «проверить работу нападавших»: интересовался, где здесь находится аэротруба, работает она сейчас или нет.

— Из-за нападения возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба. Однако в нашем понимании здесь не что иное, как ОПГ: неясно, начнут ли уголовное дело в этом направлении или нет. Мы опасаемся, что, когда продолжим работу, они сожгут помещение или вообще убьют кого-нибудь. Приехав в Сибирь, мы поняли, что чем дальше от Москвы расположен город, тем законы там работают слабее.

Кто выдает топоры?

Николай Чичканов отмечает, что не хочет называть имена возможных заказчиков погрома, чтобы избежать обвинений в клевете, «не нажить себе врагов» и не мешать следствию. Мужчина предполагает, что за нападением могут стоять как обычные рэкетиры, так и очень влиятельные люди, использующие административный и бандитский ресурс. Их цель — приостановка деятельности аэротрубы с целью создания монополии на рынке или вовсе «отжим» бизнеса.

След от удара топором. Последствия атаки на офис. Фото предоставлено Николаем Чичкановым

— Если нити ведут к конкуренту, то это очень влиятельные люди, возможно, связанные с Федерацией парашютного спорта России.

Это настолько влиятельные люди, что кажется странным, что они могли в подобное влезть. Их комплекс очень классный, но он находится в пригороде, тогда как наш — в самом центре города.

По информации новосибирского портала NGS.ru, интерес к аэротрубе Free Fly проявлял экс-депутат Кемеровской городской думы, бизнесмен и президент Федерации парашютного спорта РФ Андрей Барабаш. После разгрома аэротрубы Free Fly единственным претендентом на место в крупном проекте «Летай со мной» (федеральный проект, направленный на социальную реабилитацию и физическую адаптацию детей с ДЦП с применением аэротрубы) в Кемерово и Новосибирске стал именно он.

В 2010 году Пятый канал рассказывал о том, что Барабаш, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного опьянения, угрожал сотрудникам милиции и даже сделал несколько выстрелов из травматического пистолета «Оса». То дело закончилось ничем: депутат избежал наказания и переизбирался на новый срок, а инспектор ГИБДД, задержавший его, уволился из МВД.

Корреспонденту «Новой» Андрей Барабаш заявил: «Пусть Чичканов сам у себя разберется. Это его внутренние разборки, с кем — непонятно, может быть, с самим собой. Я его знать не знал до этого. И что он там выступает? Заявляет еще что-то. Больше ничего не могу сказать». С этими словами он бросил трубку.

Риза Хасанов, специально для «Новой»

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