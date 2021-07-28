На украинского мэра завели дело после фото с серпом и молотом

Глава города Хорол в Полтавской области Сергей Волошин опубликовал в соцсетях фотографию с флагом, на котором изображены серп с молотом и красная звезда, полиция начала расследование.

Волошин опубликовал снимок в честь Дня военно-морского флота, он сообщил, что в городе десятки лет есть традиция собираться на День ВМФ вместе, передает «Страна.ua».

Через некоторое время в соцсетях началось возмущение снимком, и мэр удалил пост с фотографией.

Глава отделения коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что по этому факту началось расследование.

Отмечается, что, согласно статье 436-1 УК Украины, главе города грозит до пяти лет лишения свободы.

После 9 мая 2021 года на Украине открыли 17 уголовных дел за распространение запрещенной в стране коммунистической символики.