Стало известно о состоянии сброшенного с седьмого этажа младенца

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28.07.2021, 17:24, Новости дня
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Состояние трехмесячной девочки, которую мать выбросила с седьмого этажа, стабильное, ее перевели из бийской в барнаульскую больницу, сообщила детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева.

«Сегодня работала в городе Бийске по случаю жестокого обращения мамы с младенцем. По словам медиков, девочка родилась в рубашке. Состояние девочки стабильное. Ее перевезли в Барнаул, где будет оказываться медицинская помощь», – отметила Казанцева на своей странице в Facebook, передает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, у женщины, которая совершила этот поступок, есть ещё один ребенок. Сейчас он находится с бабушкой.

Накануне в региональном СУ СК сообщили, что в Алтайском крае мать выкинула с седьмого этажа дочь и спрыгнула сама, ее и трехмесячного ребенка доставили в больницу с травмами. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».



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