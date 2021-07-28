Сенатор: РФ и исламские страны сблизились на основе общих подходов к проблемам современного мироустройства

«Мы сблизились на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, подтверждая примером своего взаимодействия возможность бесконфликтного сотрудничества цивилизаций в условиях формирования многополярного мира», – сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Вы понимаете насколько это важно в обстановке, когда некоторые страны пытаются навязать санкционные решения», – сообщил он на открытии пятого Юбилейного форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Карасин отметил, что 15-летний контакт между Россией и Исламскими странами был насыщен важными событиями для РФ и российских государств-партеров.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков во время открытия форума зачитал приветствие главы МИД РФ Сергея Лавров.

«Уже пятый раз ваш Форум собирает политиков, экспертов, представителей нового дипломатического поколения из РФ и государств-членов ОИС. Он предоставляет возможность обменяться опытом, отточить навыки международного общения в неформальной обстановке. Ваша работа, направленная на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи, заслуживает поддержки. Сегодня востребовано рассмотрение тематики обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и перспектив сотрудничества РФ со странами ОИС. Убежден, что ваша новая встреча поспособствует тесному установлению контактов, внесет вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами», – зачитал он.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подчеркнул, что «есть стереотип, что молодежные организации – это тренировочная площадка, но в случае с молодыми дипломатами это не так. Вы представляете новое поколение и новых профессионалов, которые уже сейчас несут огромный груз ответственности».

В своем выступлении Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что сегодня саммит является одной из самых эффективных площадок в исламском мире для обсуждения не только экономических вопросов и дипломатии, но и таких тем как культура и кино».

Форум, организатором которого выступает Совет молодых дипломатов МИД РФ продлится до 30 июля.