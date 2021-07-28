Комбинат имени Ильича призвал Шмыгаля ввести запрет на экспорт металлолома

“Угроза вымывания металлолома с внутреннего рынка Украины стала актуальной, как никогда за последние пять-шестьт лет. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: если в первой половине прошлого года из Украины было экспортировано около 17 тысяч тонн металлолома, то в январе-июне текущего года этот показатель уже составил более 231 тыс. тонны. Почти 98% этого объема поступает на турецкий рынок, то есть до наших основных конкурентов на мировом рынке металлопродукции”, – заявили на заводе.

Подписанты отметили, что во всем мире правительства защищают внутренних производителей металлопродукции, и так же должны поступать и Украина, чтобы не пришлось сокращать объемы производства или закрывать заводы.

“При сохранении текущих темпов экспорта металлолома отечественное производство стали в течение ближайшего года может снизиться минимум на 20%. В то же время, падение испытывают и сектора более глубокой обработки металла и производители готовой продукции в сфере машиностроения, а также смежные к металлургии отрасли: транспорт, энергетика, производство ферросплавов и огнеупоров. Даже если Украина экспортирует 1,5 млн т металлолома по текущим ценам, общее снижение экспортной выручки составит $1,4 млрд. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней могут снизиться более чем на 19 млрд грн в год”, – сказано в документе.

На комбинате имени Ильича убеждены, что на ближайшие два-три года нужно остановить вывоз металлолома из страны, это позволит “соблюсти ключевые показатели производственной программы, а также поддерживать целый ряд социально-ориентированных проектов, направленных на улучшение условий жизни и труда работников металлургической отрасли и жителей целых городов”.

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне – 85 тыс. т.

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году. 27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал инициативу профильных ассоциаций “Укрметаллургпром” и “Укртрубопром” о введении в Украине запрета на экспорт металлолома до конца 2023 года.

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