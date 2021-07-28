 

Кабмин заявил о планах улучшить условия пересечения линии разграничения на Донбассе и в Крыму

28.07.2021, 17:12, Новости дня
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Глава правительства рассказал, что сейчас при пересечении линии разграничения украинцы, в том числе пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, должны проходить пешком достаточно большие расстояния.

“Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить украинцев бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения”, – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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