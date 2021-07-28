 

В зоне проведения ООС от COVID-19 полностью вакцинированы более 35 тыс. украинских военных

28.07.2021, 17:12, Новости дня
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Среди тех, кто получил обе дозы вакцины, более 1200 военных медиков.

Военнослужащих прививают вакцинами AstraZeneca и CoronaVac. Военные медики в ООС отмечают, что располагают достаточным количеством вакцин.

“Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных мобильных госпиталях в районе проведения ООС. Процедура прививки длится несколько минут. Возможности военных мобильных госпиталей позволяют вакцинировать до 500 военнослужащих ежедневно без чрезмерной нагрузки на лечебные учреждения и без снижения уровня боевой готовности подразделений”, – говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что благодаря кампании Вооруженных сил Украины по вакцинации против коронавируса значительное количество военнослужащих прибывает в район проведения операции Объединенных сил уже привитыми двумя дозами вакцин.

На сегодняшний день ни одного случая заболевания COVID-19 военных из состава ООС не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1168176003675014

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании привито 3,26 млн человек, двумя дозами – 1,8 млн украинцев.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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