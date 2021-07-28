 

Бренд Volvo будет давать своим моделям имена вместо буквенно-цифровых обозначений

28.07.2021, 17:08, Разное
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Автомобили шведского бренда Volvo теперь будут получать полноценные названия. Компания откажется от привычных буквенно-цифровых обозначений, отразив этим новую эру производства.
Автомобили шведской корпорации Volvo известны своими мощными и надежными качествами. Однако с момента прекращения выпуска модели Amazon в 1970 году все ее машины получали не полноценное имя, а код, состоящий из цифр и букв. Теперь такой практике пришел конец, согласно заявления руководства компании, новые машины станут началом новой эры.

Уже в следующем году бренд из Швеции намерен вплотную заняться выпуском сугубо электрических моделей. Они то и получат имена, пишет гендиректор Хокан Самуэльсон, символизируя отношение администрации Volvo к своим творениям, как к собственным детям.

Кроме того, все новинки корпорации обещают делать еще более мощными, энергоэффективными и «неубиваемыми». Также у них обещают изменить дизайн, сделав его динамичнее и стильнее, соответствующим времени. Напомним, и само название компании происходит не со шведского языка, как принято считать. На латыни volvo означает «вертеть, крутить», вероятно, аналогичные ассоциации со скоростью и энергией будут и в именах новых линеек авто корпорации.

Источник: tarantas.news



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