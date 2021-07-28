40 новых трамваев пустят по маршрутам севера и северо-запада Москвы

В будущем по Москве будут ездить только экологичные низкопольные трамваи и электробусы. На данный момент в столице 600 ультрасовременных электробусов, постепенно они вытесняют неэкологичные автобусы на дизеле и бензине. Так же быстро обновляется и парк трамваев.

Так, в Краснопресненское депо, которое обслуживает север и северо-запад столицы, поставили 40 новых односекционных трамваев от “ПК Транспортные системы”. Они появятся на маршрутах на три месяца раньше срока.

Удобство низкопольных трамваев оценят все пассажиры, особенно – пожилые граждане, люди с инвалидностью, а также мамы с колясками. В таком транспорте есть система климат-контроля, разъемы USB и TYPE-C для зарядки гаджетов. Трамваи полностью адаптированы для маломобильных пассажиров.

“Всего в этом году мы планируем получить более 100 трамваев”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее он же сообщал, что за последние три года в столице запустили 650 электробусов. Они работают на 49 маршрутах города. Благодаря развитию электрического транспорта в столице в Москве сократились выбросы загрязняющих веществ. В 2020-м показатель снизился примерно на 40 тысяч тонн.

Также отмечается, что электробус может вместить 85 пассажиров. В салоне 33 места для сидения. Для маломобильных пассажиров предусмотрены низкий уровень пола, пандусы и места для слабовидящих людей с собаками-поводырями. Климат-контроль и USB-разъемы также имеются.

Кстати, московский электробусный парк является крупнейшим среди европейских столиц. Планируется, что к 2030 году экологичный транспорт будет обсуживать все маршруты столицы. Об этом также рассказывал Ликсутов.

Напомним, “Дни.ру” также писали, что в течение 2021 года в Москве построят еще несколько питающих центров для электроснабжения станций зарядки городских электробусов. По словам

директора по капитальному строительству АО “Объединенная энергетическая компания” Александра Воробьева, мощные зарядные станции появятся на конечных остановках маршрутов.