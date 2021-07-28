 

Путин поручил начать выплаты семьям с детьми досрочно

28.07.2021, 17:02, Разное
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Об этом глава государства заявил на совещании по подготовке к новому учебному году. Ранее планировалось начать выплаты с 16 августа.

Решение принято для того, чтобы у людей было больше времени подготовиться к новому учебному году. “Чтобы 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые к этому предъявляются”, – пояснил Путин.

В Пенсионный фонд поступило уже 12,4 миллиона заявлений от родителей, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Приняты решения о выплатах в отношении 16,5 миллиона детей, уточнил глава ведомства.

Он напомнил, что единовременная выплата охватит 20 миллионов школьников.

На выплаты предусмотрено 204 миллиарда рублей. Все средства есть в Пенсионном фонде, добавил Котяков.

“Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 млн детей”, – заявил глава министерства.

С инициативой провести единовременную выплату семьям с детьми Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.
Соответствующий указ глава государства подписал 2 июля. Также средства смогут получить усыновители, опекуны и попечители детей.



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