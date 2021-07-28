К 2050 году количество людей с деменцией утроится



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Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета сделали новый прогноз увеличения количества случаев деменции. По их данным, к 2050 году число пациентов с этой проблемой утроится и составит 152 миллиона. Наибольшая нагрузка в отношении роста заболеваемости придется на Африку и Ближний Восток.

Авторы исследования прогнозируют, что увеличение доступности образования может предупредить 6,2 миллиона случаев деменции к 2050 году. Однако ожидаемые тенденции, касающиеся курения, массы тела и уровня сахара в крови дадут практически то же количество случаев – 6,8 миллиона.

«Улучшения в образе жизни в развитых странах и других местах – включая улучшение доступности образования и внимание к здоровью сердца – снизили заболеваемость в последние годы, но общее количество случаев деменции увеличивается в связи со старением населения. Кроме того, ожирение, диабет и сидячий образ жизни все больше распространяются среди молодых людей. Это факторы риска деменции», – сказала Мария Каррилло (Maria C. Carrillo), ведущий научный сотрудник Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Согласно данным американский Национального института старения, к 2050 году люди старше 65 лет будут составлять 16% населения планеты.

Ученые считают, что новые прогнозы помогут чиновникам здравоохранения лучше понять ситуацию с деменцией и выработать меры противодействия.

Авторы нового исследования основывались на данных прошлогоднего исследования глобальной распространенности деменции в период с 1999 по 2019 год. Согласно его оценкам, в 2019 году в мире от деменции и ее последствий умерли 1,55 миллиарда человек.