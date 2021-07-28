 

В Индии родственники до смерти избили девушку за то, что носила джинсы

28.07.2021, 16:20, Новости дня
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Мать убитой Шакунтала Деви Пасван рассказала, что родственники не одобряли ношение джинсов, но девушка настаивала на своем выборе. По словам матери, дед, дядя и бабушка жестоко избили Неху Пасван палками.

После этого они вызвали авторикшу, чтобы якобы отвезти избитую в больницу. Матери не разрешили сопровождать подростка. На следующее утро женщине сообщили, что тело девушки находится на мосту через реку Гандак.

По данным ВВС News, полиция штата возбудила дело об убийстве и уничтожении улик против 10 человек, в их числе бабушка и дедушка убитой, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры и водителя автомобиля. Бабушка, дедушка, дядя и водитель автомобиля были арестованы, полиция разыскивает оставшихся обвиняемых.

Мать погишей от побоев сообщила, что родственники заставляли девушку бросить учебу в  школе и упрекали ее за то, что она носит не только традиционную индийскую одежду.

Журналисты отметили, что бытовое насилие является распространенным явлением в Индии, в среднем в день в стране убивают 20 женщин “за то, что они приносят недостаточное приданое”. Девушки в сельских районах Индии живут в условиях жестких ограничений: главы деревень или патриархи семей диктуют, что им носить и как себя вести.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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