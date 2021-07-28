В Индии родственники до смерти избили девушку за то, что носила джинсы

Мать убитой Шакунтала Деви Пасван рассказала, что родственники не одобряли ношение джинсов, но девушка настаивала на своем выборе. По словам матери, дед, дядя и бабушка жестоко избили Неху Пасван палками.

После этого они вызвали авторикшу, чтобы якобы отвезти избитую в больницу. Матери не разрешили сопровождать подростка. На следующее утро женщине сообщили, что тело девушки находится на мосту через реку Гандак.

По данным ВВС News, полиция штата возбудила дело об убийстве и уничтожении улик против 10 человек, в их числе бабушка и дедушка убитой, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры и водителя автомобиля. Бабушка, дедушка, дядя и водитель автомобиля были арестованы, полиция разыскивает оставшихся обвиняемых.

Мать погишей от побоев сообщила, что родственники заставляли девушку бросить учебу в школе и упрекали ее за то, что она носит не только традиционную индийскую одежду.

Журналисты отметили, что бытовое насилие является распространенным явлением в Индии, в среднем в день в стране убивают 20 женщин “за то, что они приносят недостаточное приданое”. Девушки в сельских районах Индии живут в условиях жестких ограничений: главы деревень или патриархи семей диктуют, что им носить и как себя вести.

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