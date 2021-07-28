Верещук об увольнении Хомчака: Верховный главнокомандующий требовал более качественного взаимодействия между Минобороны и командованием ВСУ

“Это именно то, чего требовал верховный главнокомандующий: более качественного взаимодействия между Министерством обороны и командованием Вооруженных сил. И я надеюсь, что Залужный справится”, – отметила нардеп.

Она добавила, что всю оборонную сферу ожидает реформа.

“Мы только трансформируем сегодня нашу оборонную отрасль, и в том числе Министерство обороны и командование Вооруженных сил должны пройти период трансформации, когда будут разделены полномочия между министром обороны и командующим Вооруженных сил и далее по вертикали. Сейчас законопроект только рассматривается в комитете, и поскольку те годы, что были выделены на то, чтобы это сделать без законопроекта, были использованы некачественно. Мы не увидели качественного изменения в данном случае и должны это делать через комитет”, – подчеркнула Верещук.

Один из вопросов, который должен быть решен в рамках трансформации – это подход к гособоронзаказу, добавила она.

“Мы постоянно говорим о выполнении государственного оборонного заказа, там также есть работа для обоих – и главнокомандующего в данном случае, и министра обороны, так как один является заказчиком, а другой – исполнителем. И когда армия заказывает с целью получить лучшее вооружение, патроны, то Министерство обороны должно быстро и качественно провести процесс закупки. И это требует формальных и неформальных коммуникаций, вот это те вопросы, которые уже должны лежать перед новым командующим на столе и перед министром обороны Украины”, – убеждена политик.

При этом она подчеркнула, что нынешний министр обороны Андрей Таран остается на своей должности, и с новым главнокомандующим им нужно выстроить взаимодействие с первого дня работы.

“Что касается отставки господина Тарана, это исключительно прерогатива верховного главнокомандующего, и открыт этот вопрос или закрыт – это вопрос именно к нему. А теперь – есть ли время у Залужного и Тарана? Нет, ни одного дня нет, и синергия должна быть с первого дня”, – резюмировала Ирина Верещук.

Контекст:

27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный. С должности первого замсекретаря СНБО ушел Михаил Коваль.

В мае 2019 года Хомчак был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ, в марте 2020 года эти две должности разделили, Хомчак остался главнокомандующим.

В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с Тараном. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства “вели между собой настоящие битвы”, которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным “Бабеля”, конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном “ненормальной ситуацией” и пообещал, что “если они все не исправят, будет другая беседа”.

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