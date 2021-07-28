 

Набсовет НАК “Нафтогаз”, не дожидаясь конца года, определил премии для четырех членов правления за работу в 2021 году – СМИ

28.07.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство отмечает, что речь идет о премиях членам правления НАК Отто Арнолду Ватерландеру, Петруся Стефанусу ван Дріле, Сергею Переломе и Ярославу Теклюку.

“Кроме того, наблюдательный совет принял решение, что компания должна утвердить общие условия банковской гарантии как механизм обеспечения выполнения ею обязательств по выплате премий по итогам работы за год, премий за реализацию целей в среднесрочных проектах, а также объемов выходного пособия в соответствии с условиями трудовых договоров для вышеупомянутых членов правления”, – цитирует УНИАН документ, полученный в ответ на информационный запрос в НАК.

Общая сумма премий составляет около 126 млн грн, вместе с суммой потенциального выходного пособия компания должна сейчас выделить для покрытия выплат безотзывной банковской гарантией около 215 млн грн до налогообложения (около 173 млн грн после налогообложения). Банковскую гарантию нужно осуществить 15 декабря 2021 года, но если трудовой договор с сотрудником прекратится раньше – то в течение 2021 года.

Результаты работы во втором полугодии наблюдательный совет еще будет оценивать, пока они не учитываются, подчеркивается в решении. 

“То есть логично предположить, что наблюдательный совет может определить премии за работу соответствующих членов правления во втором полугодии 2021 года или по итогам работы за 2021 год. Также отмечается, что в премии за реализацию целей в среднесрочных проектах не учитываются результаты деятельности в течение оставшейся части 2021 года и 2022 года. Следовательно, возможно принятие решений со стороны наблюдательного совета относительно предоставления и таких премий”, – сказано в ответе на запрос.

УНИАН делает вывод, что рассматривать вопрос о выполнении этого решения наблюдательного совета нужно, учитывая ряд фактов.

“До сих пор не утверждено положение о вознаграждении членов исполнительного органа компании; размер премий определен по итогам работы за 2021 год, хотя он еще не закончился; финансовая отчетность за I полугодие 2021 года еще не готова; другие работники НАК не имеют схожих условий вознаграждения; в финплане “Нафтогаза” не заложена сумма для обеспечения такой банковской гарантии”, – указал автор материала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Захарова назвала «грязной возней» заявления о вине РФ в сносе памятника Коневу

20.02 / “Всралась мне ваша мова”. 15-летняя TikTok-блогер попала в “Миротворец” после скандального заявления об украинском языке

07.06 / Разговор Зеленского с Байденом и скандал вокруг украинской футбольной формы. Главное за день

25.08 / Светлана Тихановская: Беларусь проснулась 

13.07 / В США лесные пожары охватили 10 западных штатов

29.08 / Республиканцы и демократы спорят об ассигнованиях на борьбу с эпидемией

30.06 / Смартфоны Xiaomi резко подорожают в 2021 году

23.05 / Кокорин вышел на поле в официальном матче «Фиорентины»

14.05 / Кремль опроверг просьбу Пашиняна о помощи

24.04 / В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика