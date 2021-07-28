Haval представил в Китае обновленный внедорожник Haval H9

Известная компания Haval готовится к выходу рестайлингового внедорожника Haval H9.

Автомобиль существенно модернизировали по внешнему виду, что проявляется в передней части кузова. Здесь заменили решетку радиатора с новым логотипом бренда, применили новые противотуманные фары вертикальной формы. Кроме того, модель получила помощника для езды по бездорожью с шестью режимами. Также известно о применении тех типов блокировки дифференциала.

Вместе с тем производитель ранее заявил о дальнейшем выходе кроссовера Jolion с улучшенным бензиновым мотором 4B15C. Стоимость и дата выхода модернизированной модели Haval H9 пока не объявлена производителем до официальной презентации внедорожника.