 

Hyundai запустит производство нового кроссовера Casper

28.07.2021, 16:18, Новости дня
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Известная марка Hyundai объявила о скором выходе компактного кроссовера Casper.

Автомобиль представят публике 15 сентября. Кроме того, в Сети уже появились рендерные изображения, раскрывающие внешний вид паркетника. Предполагается, что автомобиль оснастят 1-литровым бензиновым мотором на 76 л.с. мощности. Кроссовер Casper получит четырехступенчатую автоматическую трансмиссию. Планируется до конца текущего года выпустить свыше 12 тысяч экземпляров модели.

Кроме того приобрести компактный внедорожник можно по цене от 8 млн вон. Изначально кроссовер поступит на внутренний рынок Южной Кореи, а позднее появится в Индии.



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