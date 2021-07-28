BMW 8-Series в серии Heritage Edition выпустят ограниченным тиражом

Баварская компания BMW намерена выпустить новую спецверсию 8-Series Heritage Edition.

Автомобиль предложат ограниченным тиражом всего 8 экземпляров. Модель будет продаваться исключительно на австралийском рынке. Известно, что спецверсия получит модификации в кузове гран-купе, купе и кабриолет. Новый автомобиль отличается оттенками кузова, а также богатым оснащением салона. Вместе с тем технические параметры пока засекречены.

Однако указывается, что под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель на 335 л.с. мощности. Новая модель в версии Heritage Edition получит ценник от 190 тысяч австралийских долларов. По поводу возможности поставок в остальные страны пока речи не ведется.