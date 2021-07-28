Ученые: Танцы в постменопаузе улучшают здоровье и повышают самооценку у женщин

Новое исследование показало, что в период постменопаузы женщины могут не испытывать трудности с контролем веса и высоким уровнем холестерина. В этом им помогут занятия танцами.

После менопаузы женщины склонны к набору веса, так как наблюдаются метаболические нарушения и увеличивается центральное ожирение. Кроме этого, часто повышается уровень плохого холестерина и триглицеридов. Данные изменения в здоровье могут привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. В этот период представительницы прекрасного пола проявляют меньшую активность. Это приводит к тому, что снижается мышечная масса, что грозит переломами и падениями.

Специалисты утверждают, что занятия танцами в постменопаузе способны не только улучшить композицию тела и физическую форму женщин, но и даже положительно сказаться на их самооценке.

Источник: glas.ru