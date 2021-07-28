Ученые: Хронические боли могут вызывать нарушения в мозге

Ученые из Австралии провели исследование, которое показало, что хронические боли вызывают нарушение в мозге. Они связаны с более низким уровнем нейромедиаторов, поэтому могут даже привести к депрессивным и тревожным состояниям.

По словам старшего автора исследования Сильвии Густин, хроническая боль представляет собой не просто какие-то неприятные ощущения. Она способна влиять на чувства человека и то, как он себя воспринимает. Ученым удалось установить, что такая боль тесно связана со снижением уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Это означает, что в мозге человека при продолжительных неприятных ощущениях происходят патологические изменения.

К эксперименту исследователи привлекли 24 человека, которые страдали от хронических болей, а также 24 испытуемых в анамнезе. У всех участников исследования в префронтальной коре были изменены уровни ГАМК. Однако у тех, кто испытывал постоянные боли, был более низкий уровень нейромедиатора, если сравнивать с контрольной группой. Сильвия Густин объяснила, что в этом случае клетки мозга продемонстрировали неспособность взаимодействия друг с другом. Ученые выдвинули гипотезу, что существует механизм, с помощью которого хроническая боль вызывает изменения в головном мозге.

Источник: popmech.ru