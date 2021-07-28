«Вагнергейт»: как новый фильм-расследование может закончить карьеру Зеленского

Выход нового фильма WagnerGate («Вагнергейт») от британского интернет-издания Bellingcat неминуемо спровоцирует на Украине новый политический кризис. Одного только объявления даты релиза, назначенной на 29 июля 2021 года, оказалось достаточно для ряда перестановок в Киеве, инициированных президентом Владимиром Зеленским. Самая значимая из них — отставка главы МВД Арсена Авакова.

Однако сам выход документальной картины, ориентированной прежде всего на украинского зрителя, может вызвать еще более серьезные последствия.

Премьера фильма про захват россиян в санатории «Белорусочка» в пригороде Минска изначально была запланирован на март текущего года, однако дата неоднократно переносилась. По данным Федерального агентства новостей, британская съемочная группа подготовила по меньшей мере два варианта картины, каждый из которых преследует свои политические цели. Выбор итоговой версии, которая выйдет к широкому зрителю, полностью лежит на заказчиках расследования – западных спецслужбах.

Контекст истории

Инцидент в Республике Беларусь произошел год назад — 29 июля 2020 года. Тогда, в время подготовки к президентским выборам, минские силовики задержали 33 граждан РФ, которые якобы прибыли в страну для дестабилизации обстановки и свержения главы государства Александра Лукашенко. С подачи СМИ соседней Украины этих россиян причислили к «ЧВК Вагнера». Основанием для такой идентификации арестованных стал тот факт, что некоторые из них находились в Донбассе в период наиболее активной фазы конфликта.

Данный инцидент вызвал острое недовольство со стороны белорусского лидера, заявлявшего о том, что в его стране находятся «200 боевиков», присланных для его ликвидации.

Через неделю, после выхода расследования военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, позиция Минска по данному инциденту стала более умеренной. Автор данного материала сумел найти новые обстоятельства инцидента: он выяснил, что за несколько месяцев до задержания россиян в Белоруссии они были наняты Службой безопасности Украины (СБУ).

Провокация

По данным Коца, находившиеся в санатории «Белорусочка» граждане РФ оказались там не для выполнения каких бы то ни было операций в Минске — они ожидали пересылки в другие страны. Действующий под вымышленным именем куратор группы нанимал мужчин для работы в Сирии, Ливии или Венесуэле. Одним из основных параметров отбора стал военный опыт и их участие в донбасских событиях.

Все контракты с ними подписывались с компанией «РН-Запад», оказавшейся фиктивной. В общей сложности СБУ планировало собрать не менее 180 человек, которых планировали отправить маршрутом Минск — Стамбул — Гавана — Каракас.

Их планировали использовать как разменную монету в крупной провокации Киева — в небе над Украиной самолет должны были перехватить. После этого подставных «вагнеровцев» арестовали бы, чтобы предъявить им обвинения в развязывании войны на юго-востоке страны.

Первой точкой обозначенного маршрута Белоруссия стала не случайно: лето 2020 года пришлось на период активного распространения COVID-19, а белорусские власти долго не предпринимали жестких ограничительных мер. РФ на тот момент с целью борьбы с распространением коронавируса уже ограничила авиасообщение с Турцией.

По прибытии в Минск группа столкнулась с непредвиденным переносом рейса в Стамбул, из-за чего ее члены и были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка», где их позже и задержали.

Действия на опережение

И в этой ситуации украинские спецслужбы и СМИ первыми отреагировали на захват граждан РФ.

Хоть многие из задержанных все же не были причастны к событиям в Донбассе, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова немедленно потребовала выдать их Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил о подготовке показательного судебного процесса над арестованными в Минске россиянами. Данный инцидент планировали использовать в качестве рычага давления на РФ.

Тем не менее этим планам помешал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он не только отказался выдавать их кому либо, а напротив, освободил их и с извинениями отпустил на родину.

Поиск виновников провала

Эти события стали причиной эскалации внутреннего напряжения на Украине.

Так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко раскрыл информацию о том, что данная операция действительно была запланирована СБУ. При этом в срыве грандиозной провокации он обвинил главу государства Владимира Зеленского, проявившего нерешительность из-за нежелания еще более портить отношения с Москвой.

Также со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины Гончаренко рассказал о том, что всего за сутки до отбытия «сотрудников ЧВК» кто-то «слил» информацию белорусскому руководству. Эти обстоятельства подтолкнули украинскую оппозицию к обвинениям Зеленского в государственной измене.

В свете этих событий тот факт, что 5 августа он снял с должности главу ГУР Василия Бурбу был оценен как попытка «зачистить следы» своей преступной деятельности. Однако скрыть информацию не получилось, поскольку инициаторами оказавшейся в центре международного скандала провальной акции СБУ был совсем не Киев.

При чем здесь Ливия и ЦРУ

Социолог из РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей раскрыл новые обстоятельства украинской провокации. Он рассказал, что в июле 2020 года находился частной тюрьме «Митига» в Триполи, где продолжал сбор любой доступной информации о ситуации в Ливии. Данный регион все еще остается в зоне интересов США.

Шугалей считает, что самолет с гражданами РФ собирались приземлить не на Украине, а именно в Ливии, где россияне были бы убиты. Это входило в масштабный план ЦРУ, запланированный совместно с украинскими спецслужбами.

«Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу «мультикам», после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить: уничтожена диверсионно-разведывательная группа ЧВК «Вагнер»», — пояснил социолог.

Эта версия Шугалея объясняет появление заявлений о госизмене Зеленского, сорвавшего не просто очередную региональную провокацию, а сложную спецоперацию ЦРУ. По этой причине украинский президент еще более утратил ценность для Запада.

К съемкам «Вагнергейта»

Подготовка к созданию нового документального фильма Bellingcat началась еще в декабре 2020 года. При условии, что руководство данной журналистской организации заявляет о своей независимости и непредвзятости, данные о ее финансировании говорят об обратном.

Деятельность расследовательского агентства обеспечивают западные фонды и организации, подконтрольные спецслужбам Великобритании и США. Они зачастую становятся как ключевыми заказчиками материалов Bellingcat, так и источниками информации.

В марте 2021 года один из ключевых сотрудников организации Христо Грозев прибыл в Киев для сбора информации для фильма «Вагнергейт», посвященного событиям в «Белорусочке».

Предполагаемая дата выпуска его материала неоднократно переносилась. Фильм планировали показать в марте, апреле, мае. Последняя анонсированная дата — 29 июля, поскольку премьера расследования в годовщину скандала была бы символична. Однако предыдущий опыт позволяет предположить, что подождать возможно придется примерно до осени.

По данным ФАН Христо Грозев подготовил как минимум две версии фильма. Первая — выставит украинские спецслужбы в героическом образе авторов «гениальной операции». Вторая версия «Вагнергейта» сконцентрирована скорее на причинах провала этого грандиозного плана, она дискредитирует киевскую элиту.

Теперь заказчикам материала Bellingcat остается выбрать именно тот вариант фильма, который будет наиболее выгоден им в настоящее время.

Запретный метод

Одним из обстоятельств, повлиявших на судьбу фильма, стали события в Белоруссии 23 мая 2021 года. Тогда, после перехвата самолета с оппозиционером Романом Протасевичем и его задержания, западные лидеры назвали такие методы «государственным терроризмом».

Однако украинские спецслужбы и сами планировали такого рода операцию, которая была бы реализована, если бы не своевременные действия Минска.

В таком случае двойные стандарты Запада стали бы наиболее очевидны, что потребовало бы больших усилий для того, чтобы обелить «гениальную операцию» СБУ и действия Киева в целом.

Выбор даты

По мнению известного политолога и философа Александра Дугина, выбор 29 июля для премьеры «Вагнергейта» не случаен. Этот фильм нанесет сокрушительный удар по администрации Владимира Зеленского, разочаровавшего покровителей Украины. Показ расследования всего за месяц до официальной встречи украинского президента с американским коллегой Джо Байденом даст Вашингтону новые рычаги давления.

«Bellingcat связан с наиболее антироссийской частью американского и британского истеблишмента. Любая тема, за которую берется Bellingcat — организация, имеющая связи со спецслужбами стран НАТО и глобалистскими кругами, — неслучайна и обоснована геополитическими интересами англо-саксонского мира», — пояснил эксперт в интервью ФАН.

Ветер перемен

Военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц убежден, что «Вагнергейт» сможет задать новый импульс для перемен в политике Киева.

«Уверен, что без санкции спецслужб это расследование могло появиться куда раньше, но его держали для удобного момента, и он настал. Соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2» – это самый оглушительный удар, который был пропущен Зеленским. И сейчас все силы будут использовать это против него», — отмечает военкор.

Также Коц напомнил, что в настоящее время США уже утратили интерес к встречам в нормандском формате, а также больше не планируют заниматься вопросами украинского транзита, контракт по которому истекает уже в 2024 году.

«Внутри страны инициируется дело в ГБР о госизмене Зеленского и его окружения. Все это лежит в одной канве —Зеленский надоел всем. И расследование Bellingcat может стать детонатором», — сказал журналист.

В то же время на Украине есть выгодная западным странам альтернатива Зеленскому. Это и предыдущий лидер Петр Порошенко, и экс-министр Арсен Аваков, и глава Рады Дмитрий Разумков. Одним из возможных сценариев развития событий после премьеры «Вагнергейта» могут стать в том числе и досрочные выборы.

Если еще до выхода расследование Bellingcat уже повлекло за собой такой мощный резонанс, то сама премьера может стать причиной новых потрясений для украинского народа. Впрочем, даже если британское агентство вновь перенесет релиз — внутренние процессы в Киеве уже и так запущены, с каждым днем ситуация обостряется все больше и больше.