Скандалы: «Тефлоновый» Игорь Иванович

Уволившему 2 500 сотрудников, но так и так и не ликвидировавшему убытки Шувалову продлили полномочия главы ВЭБ.РФ

Президент Путин продлил полномочия главе госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову еще на 5 лет. Уже три года Игорь Шувалов трудится во Внешэкономбанке. Пока никакими большими заслугами, кроме убытков и уволенных 2,5 тысяч сотрудников, некоторых из них – со скандалами, «корпорации развития», похвастаться не может. В 2018 году Игорь Шувалов пришел во Внешэкономбанк не с пустыми руками. Бывший вице-премьер получил от тогдашнего премьера Медведева 600 миллиардов рублей на обслуживание внешнего долга Российской Федерации и 300 миллиардов на утвержденный капитал. По плану, ВЭБ из государственного кармана по уплате внешних долгов и других проектов должен был превратиться в эффективный финансовый инструмент для внедрения инноваций во все отрасли экономики и развития отдельных регионов как экономических инновационных кластеров. ВЭБ.РФ должен был превратиться в самого крупного государственного игрока на венчурном рынке.

Через два года выяснилось, что несмотря на щедрые вливания, новая структура продолжает оставаться убыточной. Как пишет газета «Версия», потери в «ВЭБ Капитале», где сосредоточены все кредитные ресурсы госкорпорации, за 2019 год составили 8,1 миллиарда рублей. Поражает другое – уставной капитал компании достиг 63 миллиардов, активов собрано на 22 миллиарда рублей и выручка составила 9,6 миллиардов.

Не лучше обстоят дела и с «ВЭБ Инновациями». Образцово-показательная «дочка» отличилась неэффективной работой. Аудиторы Счетной палаты обнаружили, что с момента создания компании государство внесло в нее более 5 миллиардов рублей, но потрачено на проекты было только 270 миллионов. На ноябрь 2019 года деньги были выделены только на три проекта. Когда нет работы, нет и прибыли. Зато руководству компании за провальный 2019 год выплачены премии в размере 27 миллионов рублей. И правильно – если деньги льются рекой, то зачем работать?

Экономист Валентин Катасонов вспоминает басню И.А.Крылова – «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Новость о продлении полномочий Игоря Шувалова его удивила:

— Всё та же засаленная колода чиновников, которые делают вид, что что-то делают. Я об этой новости не знал, но был уверен, что господина Шувалова из этой обоймы потихоньку выведут, как потихоньку вывели Дворковича. Если его оставляют в этой обойме, думаю, ничего хорошего ждать не приходится. ВЭБ несёт серьёзные убытки. То, на что рассчитывали от ВЭБа (это же госкорпорация, госкорпорация «Институт Развития») ждали каких-то проектов, а по моим данным, он сосёт бюджетные деньги.

Скандалы не оставляют ВЭБ на протяжении его новейшей истории. То в 2016 году пришлось сменить весь менеджмент, а через два года против руководства «ВЭБ Лизинг» и его директора Вячеслава Соловьева, который заблаговременно уехал заграницу и купил мальтийское гражданство, завели уголовное дело о мошенничестве. Шувалов был поставлен на ВЭБ, чтобы собрать под одну крышу институты развития и начать создавать «новые ценности в экономике». В ВЭБ.РФ передали «Роснано» после ухода оттуда Анатолия Чубайса. В структуру госкорпорации входят АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» и фонд «Сколково».

Вместо новых ценностей возникают новые скандалы. Показательна история с компанией «Рубикон», которая должна строить российскую часть моста через Амур через «Российский фонд прямых инвестиций» и «Российско-китайский инвестиционный фонд». После покупки «Рубикона» за бюджетные деньги честь его долей была передана двум кипрским офшорам, которыми управляет полный тезка главы РКИФ Юрий Трофимов. В них передали аж 75% акций, оставшимися 25% владеет «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», пишет газета Moscow Post .«Инноватора» и «чистильщика завалов» ВЭБ Игоря Шувалова оффшоризация подведомственной ему корпорации, видимо, не волнует.

— Это очень серьёзный вопрос. ВЭБ имеет статус госкорпорации. У нас десяток таких госкорпораций. Наиболее известная – Ростехнологии. Но к сожалению, это квазигосударственные организации. Правительство и президент очень слабо контролируют деятельность госкорпораций. Я занимался Ростехнологиями, и с удивлением узнал, что они пользуются офшорными юрисдикциями. Это очень настораживает. Этим должна заниматься Счётная Палата. Под оболочкой госкорпорации, к сожалению, творятся вещи далеко не государственные, — уверен экономист Катасонов.

Эффективность российских госкорпораций давно стала притчей во языцех в экспертных кругах. «Деоффшоризация» успешно применяется государством для частных компаний. Когда дело доходит до госактивов, нероссийская юрисдикция из зла вдруг превращается в благое дело. Такой цинизм вызывает оторопь. Нормой стали преференции для «первых среди равных», Ротенбергов и прочих Тимченко. Но чтобы государство разрешало своим собственным компаниям обходить принятые им же самим российские законы и выводить прибыли и активы заграницу, не укладывается ни в какие рамки.

Поддерживает ВЭБ, в основном, олигархов. С Аркадием Ротенбергом банк собирается строить дороги в обход Краснодара и города Аксая Ростовской области. На это дело государство выделило в 2020 году 120 миллиардов рублей.

Помогает корпорация и бывшему партнеру Ротенберга Артему Оболенскому строить газохимический комплекс в Усть-Луге, который он возводит вместе с Газпромом.

Еще один партнер ВЭБа – сын бывшего генерального прокурора «мусорный король» Игорь Чайка. С ним у госкорпорации совместное предприятие, где у Чайки-младшего контроль. Предполагается, что СП займется информационным моделированием зданий и сооружений.

Еще один клиент – зять миллиардера Геннадия Тимченко и сын бывшего министра транспорта Франка Глеб Франк. «Новые Известия» писали о планах «крабового короля» Франка построить в Красноярском крае два целлюлозно-бумажных комбината. Объем инвестиций одного комбината в Богучанах составит 200 миллиарда государственных рублей. Экологи и местные жители бьют тревогу – леса на два комбината в крае попросту нет. Это значит, что под топор пойдут уникальные старовозрастные леса, которых в Европе уже не осталось, а в России они сохранились только на севере Красноярского края, Иркутской области и в Якутии. Природе и человеку будет нанесен непоправимый ущерб – за государственные деньги. Слышал ли глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов о презумпции экологической виновности? В этом есть большие сомнения. Если 3 триллиона рублей, которые ВЭБ планирует выдать в виде кредитов, пойдут на такие «приоритетные» проекты, как в Красноярском крае, то уж лучше бы они их вообще не выдавали.

Ни сам Шувалов, ни его ближайшее окружение на жизнь не жалуются. В мае 2020 года между Австрией и Россией авиасообщения не было. Тем не менее, самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который связывают с семьей бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, разрешили совершить посадку в аэропорту Зальцбурга. Австрийские власти объяснили это тем, что «борт прилетал, чтобы забрать чемоданы граждан, которым принадлежат дома в Австрии». Полет за чемоданами мог стоить 35 тысяч евро. Это Игорь Шувалов может позволить даже со своей зарплаты. Государство щедро платит распорядителям своих финансов. «Собеседник» обнаружил, что в 2019 году Игорь Шувалов задекларировал 179 миллионов 705 тысяч рублей.

В Альпах Шуваловы владеют замком площадью 1480 кв. метров, пишет ryb.ru Это не считая дворца в Сколково площадью 4000 кв.м на 7,6 га, квартиры в Лондоне стоимостью 1 миллиард рублей. Всего только недвижимости государственный чиновник с 20-летним стажем «накопил» на 17 миллиардов рублей, напоминает «Собеседник».

Не на хлебе с водой живут и заместители Игоря Шувалова. Первый зампред корпорации Николай Цехомский заработал в том же 2019 году даже больше шефа – 235,5 млн. рублей. Кроме денег, в активе у Цехомского пентхаус в «Соколином гнезде» за 50 миллионов рублей и квартира в элитном клубном Crystal House за 300 миллионов рублей.

Казалось бы, на государственные деньги хорошо могут жить не только руководители ВЭБ.РФ. Однако в прошлом году Игорь Шувалов объявил о сокращении штатов на 10%. 2,5 тысячи человек должны были лишиться работы. Два сотрудника корпорации – Михаил Торканов и Юрий Литовкин – не согласились и решили рассказать о нарушениях в компании собственнику – государству. Они писали жалобы в различные инстанции и заявляли о непрозрачной деятельности и неправомерных действиях. Их бывший работодатель обратился в Арбитражный суд с просьбой защитить свою репутацию. Компания просила признать сведения, распространяемые Торкановым и Литовкиным, недостоверными, а ответчиков обязать прекратить их распространять. Если они не угомонятся, за каждое нарушения запрета ВЭБ просил взыскивать с них по миллиону рублей.

Суд посчитал, что Литовкин и Торканов обращались в государственные органы, поэтому эту информацию нельзя считать не соответствующей действительности, и в удовлетворении иска отказал.

Этот скандал и попытки заткнуть рот недовольным не насторожили российские власти, и Игорь Шувалов, опытный госчиновник, только укрепил свои позиции, получив карт-бланш и миллиарды на следующие пять лет. Если бы Игорь Иванович был бы политиком, его бы наверняка назвали «тефлоновым». Никакой скандал и никакое расследование ему не помеха. Поэтому общественность и дальше будет узнавать о новых инвестиционных вершинах друга российских олигархов, благо, что деньги государственные.

Елена Иванова