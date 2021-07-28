Скандалы: Собянину предложили поделиться

Правительство предложило исправить перекос в российской бюджетной системе, которая концентрирует деньги в двух столицах, при том что десятки регионов прозябают в нищете

Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник, информацию подтвердил собеседник в администрации губернатора одного из регионов, а также близкий к правительству источник. Ведомство разработало две основных меры. Первая – более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Вторая – зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально находятся – по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

По месту производства

Общая ставка налога на прибыль – 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% – в бюджет региона (такой порядок распределения действует на 2017–2024 гг.). 3% платит головная организация. Остальная часть в 17%, подлежащая уплате в региональный бюджет, распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли. Доля прибыли филиала определяется исходя из средневзвешенной численности работников (или расходов на оплату труда) и среднегодовой стоимости основных средств. Чем больше основных средств приходится на филиал, тем больше налогов остается в регионе.

«Фонд оплаты труда в штаб-квартире может сильно отличаться от показателей в филиале – уже здесь возникает искажение», – пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Стоимость мегаофиса также может «оттянуть прилично налога», особенно при относительно старом производстве в регионах и низкой стоимости основных средств. Впрочем, структурирование через филиалы не очень распространено и больше характерно для госпредприятий.

Крупнейший бизнес часто работает через группу компаний (так называемые консолидированные группы налогоплательщиков, КГН). О том, что КГН «выводят налогооблагаемую базу», заявлял министр финансов Антон Силуанов: «Мы знали, что КГН выводят прибыль таким образом, что в одном месте создают центр прибыли, а в другом – затрат. С тем чтобы центр затрат меньше влиял на субъекты РФ, мы с помощью депутатов приняли два года назад поправку, которая позволила нам бороться с этой ситуацией. Мы договорились о том, что объем затрат, которые могут относить на прибыль предприятия, входящие в КГН, может быть не более 50% от объема затрат, которые они хотят отнести в финансовом году. И это существенно снизило сокращение прибыли и, наоборот, повысило финансовый результат субъектов, из которых прибыль раньше выводилась». С 2023 г. режим КГН отменяется.

«Регулировать» прибыль «дочек» можно через групповые услуги за счет трансфертных цен, когда подразделения торгуют друг с другом. «При внутригрупповых услугах маржа может переливаться из дочерней конторы в головную», – пояснила партнер Deloitte в СНГ Юлия Орлова. Государство предпринимает попытки менять распределение налога на прибыль уже третье десятилетие. «Проблема аллокации нужной суммы налога в регион не проблема НК и бизнеса, государство может само решить проблему через бюджетный процесс: бизнес уплатил налог, и дальше уже Минфин, Казначейство должны распределять средства между федеральным бюджетом и регионами», – считает Костальгин.

По месту прописки

Сейчас – согласно Налоговому кодексу – НДФЛ уплачивается в бюджет того субъекта, в котором организация состоит на учете в налоговом органе. Понятие «удаленная работа» появилась в российском законодательстве в поправках к ТК РФ от 8 декабря 2020 г., с 1 января 2021 г. правила взаимодействия работодателей с удаленщиками вступили в силу. Это нужно было для урегулирования массового перевода сотрудников на работу из дома: с начала года работодатель обязан заранее обозначать сроки, режим и условия удаленной работы. До этого процедура перевода сотрудников на удаленку требовала подписания множества дополнительных документов отдельно с каждым сотрудником, теперь же достаточным для организации стало иметь единое «Положение о временном переводе на дистанционную работу», в котором обозначаются все правила удаленной работы.

Действующая система распределения НДФЛ формирует дисбаланс между доходами одного региона, где сотрудник той или иной компании трудоустроен, и расходами другого, где он фактически проживает, отметил эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

«Сотрудники, проживающие например в Московской или Рязанской области, пользующиеся социальной инфраструктурой этих областей (образование, медицина, ЖКХ и т.п.) ни коим образом не участвуют в налоговых доходах «родных» регионов, если работают в компании зарегистрированной в Москве», пояснил специалист. Предложение по перераспределению НДФЛ может иметь значение для крайне ограниченного количества субъектов, прежде всего, для Московской и Ленинградской областей, согласилась профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Для остальных регионов увеличение налоговой базы будет незначительным, добавила она.

Этого мало

Инициативы Минфина подразумевают, по своей сути, квазисубсидирование крупнейшими субъектами – Москвой, Санкт-Петербургом – бюджетов остальных регионов, отметил директор Центра региональной политики ­РАНХиГС Владимир Климанов. Это должно сделать распределение доходов в целом более равномерным, но идеально справедливый механизм выработать технически невозможно, полагает эксперт. В любом случае будут перекосы: например, крайне тяжело определить, какая доля чистой прибыли должна принадлежать одному субъекту, какая – другому, при условии, что компания действует на территории обоих. Более целесообразно было бы переводить в субъекты структуры крупных госкорпораций – если невозможно обеспечить переезд управленческого звена, поскольку решения в любом случае принимаются в Москве, то, по крайней мере, перевести бэк-офисы, добавил эксперт.

Так или иначе, перераспределение доходов между регионами не сделает их бюджеты более устойчивыми в целом – чтобы добиться их долгосрочной стабилизации, субъектам необходимо снижать зависимость от помощи из федерального бюджета, что возможно только при условии передачи на их уровень части доходов, резюмировал Климанов.

«Ведомости» направили в российские субъекты запрос с просьбой прокомментировать, поддерживают ли региональные власти маневр с перераспределением НДФЛ и налога на прибыль по месту трудоустройства сотрудников и производства, а также достаточно ли этих мер для стабилизации бюджетов. Представители правительства Новгородской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Курской и Мурманской областей, Алтайского края, а также республики Чувашия заявили, что инициативу в целом поддерживают. В оценке эффекта представители субъектов затруднились, но в основном выразили скепсис относительно того, что такая мера позволит на долгосрочной основе стабилизировать устойчивость бюджетов. Долгосрочную сбалансированность обеспечит скорее поддержка из федерального бюджета, в частности, предоставление новых и реструктуризация ранее выданных бюджетных кредитов, передала пресс-служба администрации Нижегородской области слова губернатора Глеба Никитина.

Предложения Минфина подготовлены во исполнение поручений президента, сформированных по итогам его послания Федеральному собранию. Владимир Путин тогда поставил перед правительством и комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы» до 1 июня разработать меры по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов и муниципальных образований. Власти, в том числе члены комиссии Госсовета, к концу мая подготовили проект предложений. В него вошли такие меры, как передача с федерального на региональный уровень доходов от акцизов на табачную продукцию – но с условием зачисления этих средств не по месту производства, а по месту продажи сигарет, писали «Известия».

Кроме этого, предлагалось консолидировать в федеральном бюджете расходы на взносы в ФОМС за несовершеннолетних и пенсионеров. Эти инициативы обсуждались на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня. По словам источника «Ведомостей» близкого к правительству, представитель Минфина на этом совещании к обоим предложениям отнесся с «максимальным скепсисом».