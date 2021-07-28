Избившую сына Стаса Пьехи женщину пригласили работать в Росгвардию

.Директор Росгвардии Виктор Золотов пригласил на работу Ирину Безбородову, супругу футбольного арбитра Владислава Безбородова, против которой возбуждено уголовное дело за избиение семилетнего сына Стаса Пьехи.

Золотов отметил отличную физическую подготовку женщины и «хорошо поставленные удары».

«Нам нужны такие работники. В условиях, когда всевозможные берлинские пациенты и прочие иностранные агенты с госдеповским душком всё активнее вовлекают в свои так называемые протесты несовершеннолетных, нам нужны сотрудники, которые быстро и эффективно находят с ними язык, и мы надеемся, что Ирина примет наше приглашение. Конечно, она немного перестаралась, но, как показывает наша практика, проблемы в таких ситуациях легко решаются при помощи открытки и букета», – заявили в отделе кадров Росгвардии.

—