В Москве установили три тысячи светофоров для слабовидящих

Москва идет в ногу со временем, перенимает передовые технологии со всего мира. Например, для управления транспортным трафиком в городе начали внедрять систему “умных” перекрестков, как в Сингапуре, Сиднее, Стокгольме и других передовых мегаполисах. Такая система удобна как для пешеходов, так и для автомобилистов.

На данный момент в столице около 500 “умных” перекрестков. Они расположены в местах с высокой интенсивностью движения транспорта и пешеходов. На подступах в “умному” перекрестку под асфальт вмонтированы датчики (индуктивные петлевые детекторы), которые взаимодействуют со светофорами. Они фиксируют приближение, например, трамвая, включают “зеленый” пешеходам, отсчитывая заложенное время на высадку-посадку, и затем переключает “зеленый” для проезда.

Благодаря такой системе, водители городского общественного транспорта и автомобилисты быстрее проезжают перекрестки, а пешеходы тратят гораздо меньше времени на переходах.

Также в Москве продолжается работа по оснащению светофоров устройствами звукового сопровождения пешеходов и табло обратного отсчета времени. Эти устройства информируют слабовидящих и слабослышащих горожан о том, что можно переходить дорогу. Сейчас в столице порядка трех тысяч таких светофоров.

В 2020 году в городе было установлено почти 240 новых светофоров, а с начала 2021-го – около 90.

“Новые модели светофоров намного удобнее, заметнее и умнее: они сами регулируют яркость под дневное и вечернее освещение, а на специальном табло отсчитывается время для пешеходов и водителей”, – сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о реконструкции развязки МКАД – Алтуфьевское шоссе. Здесь построят и реконструируют 5,4 километра дорог. Появятся семь съездов благодаря обустройству одной-две полосы для движения в одну сторону. Также специалисты займутся реконструкцией путепровода по основному ходу Алтуфьевского шоссе. Появится по три полосы в каждую сторону и тротуар для пешеходов.