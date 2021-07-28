 

«У нас ещё этого не было в доме»! – Личное мнение

28.07.2021, 15:56, Разное
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Проживающая в одном из ЖК Питера женщина вышла погулять с внучкой на площадку и встретила там детей с аутизмом. Нормальный человек скажет, что из этого не может возникнуть проблемы, но ошибётся:

https://t.me/lenamiro/9343
Видео: Телеграм

Грудь торчит. Живот колесом. У нас ещё не было этого в доме, возмущается бабушка! Шуруйте отсюда!

Впоследствии, когда журналисты связались с женщиной в шортах, она объяснила своё поведение тем, что «мальчик мычал», чем напугал её внучку.

Вместо того, чтобы объяснить ребёнку, что, кроме него, в мире есть и другие дети — разные дети! — женщина накинулась на людей, которые занимаются развитием детишек с аутизмом.


Фото: Соцсети

Больные должны сидеть дома? Или шуровать с глаз долой? Такова логика бабушки-обывательницы, я правильно поняла её эмоциональное выступление?

Мне стыдно, что в культурной столице России люди настолько дремучи. В варварской Спарте больных детей сбрасывали со скалы. В культурном Питере женщина в возрасте, напрягая соски, и, как я понимаю, забыв надеть бюстгальтер, требует, чтобы детишки с аутизмом «шуровали отсюда».

С каким отношением к слабым людям, к инвалидам, к несчастным людям в силу разных причин вырастет внучка бабушки, которая гонит с площадки тех, кому нужна помощь?

Источник: Лена Миро



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