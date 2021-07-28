Дотянуться до мечты

Российские гимнастки и гимнасты сделали токийский помост золотым.



Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный выиграли командное многоборье. Фото: РИА Новости

Если легкая атлетика — королева спорта, то гимнастика — это нервы спорта. Но когда, скажите, вы в последний раз волновались при просмотре данного вида на Олимпиадах в момент выступления россиян?

Лично я после общей победы друзей Алексея Немова в Атланте-96 просто забыл, что у нас есть такая дисциплина, которой когда-то мы гордились так же, как и хоккеем. Виктор Чукарин, Борис Шахлин, Юрий Титов, Михаил Воронин, Николай Андрианов, Александр Дитятин, Виталий Щербо и многие другие не давали поводов для грусти полвека. Но с развалом СССР развалилась и гимнастика. Да, на отдельных снарядах наши парни иногда феерили, но в командном многоборье неизменно без шансов уступали китайцам и японцам. Все изменилось пару лет назад в Штутгарте, где русские мальчишки впервые за 27 лет взяли титул, припугнув вечных конкурентов. На Игры в Токио, кстати, поехала та самая великолепная четверка во главе с Никитой Нагорным, которой большинство специалистов тем не менее прочили серебро. Просто потому, что Денис Аблязин и Артур Далалоян после перенесенных тяжелейших операций (у Дениса две титановые пластины в ногах) не могли, как казалось, взлетать и приземляться на все сто. Но турнир показал: в гимнастике, как и в хоккее, живут и побеждают настоящие мужчины.

Они хромали, но терпели. Скрипели зубами, но кусали соперников на всех снарядах.

И даже 29-летний Давид Белявский, для которого эти Игры, как и для Аблязина, были третьими по счету, не дрогнул и соответствовал своим звездным партнерам.

…Развязка была, как и положено, душераздирающей. Защищавшим титул японцам благоволили арбитры, и перед заключительным выступлением Никиты Нагорного подданные императора уже радовались и поздравляли друг друга. Но московский динамовец, безошибочно отпахав на ковре и заработав за вольные упражнения дьявольские 14,666, сбросил с горы потерявших дар речи роботов-самураев:

0,103 балла решили в итоге судьбу битвы. Такого микроскопического разрыва между победой и поражением в мужской гимнастике не случалось 50 лет.

«Красавцы и мужики!» — написал в инстаграме новоиспеченный тренер футбольной сборной Валерий Карпин, восхищенный воздушными финтами чемпионов.

Мужиков во вторник поддержала сборная красавиц, которая вообще никогда не выигрывала командное многоборье на Олимпиадах. «Ты сошел с ума и забыл про поколения Ларисы Латыниной, Ольги Корбут, Нелли Ким, Елены Шушуновой?» — возмутится читатель. Нет, не забыл. И все помню. Да, в 1992 году в Барселоне Татьяна Гуцу, Светлана Богинская, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Лысенко и, внимание, Оксана Чусовитина (!) обставили румынок и американок. Но те золотые гимнастки крутились за команду СНГ. И выступали, к слову, как и нынешние куколки, под белым флагом.

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Но ведь всегда важно то, что внутри, не так ли? Я, скажу честно, очень боялся, что на их дебютных Играх у 16-летних Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой задрожат ножки. Но нет. Наоборот. От трюков наших пигалиц, а также от шикарных вращений более старшенькой Лилии Ахаимовой задрожали пятки у главной звезды всея гимнастики последних лет Симоны Байлз, которая то ли травмировалась, то ли просто психанула и снялась с соревнований после первого же вида — опорного прыжка. Но без нее, как ни странно, звездно-полосатые бандитки, произведя замену, едва не настигли россиянок. Однако именно Вика, самая юная участница Игр в составе всей сборной, не позволила американкам совершить обгон. Сначала она сотворила чудо на бревне, а потом дала недетского жара и на ковре, предоставив лидеру — Ангелине Мельниковой — спокойно решать судьбу золота.

Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. Фото: РИА Новости

И серебряный призер Рио-2016, шикарно и без малейшего волнения исполнив вольные упражнения, нарисовала красивую точку в этом противостоянии и вместе с подругами смотрела на табло, где рядом с буквами ROC загорались итоговые 169,528 (у США оказалось на три балла меньше). И легендарная Лидия Гавриловна Иванова, комментировавшая турнир, эмоций не сдерживала: «Вы выстояли! Вы сдержали этих великанистых американских троглодитов! Вы победили своим изяществом и своей девичьей красотой!»

«Троглодитки», надо отдать им должное, новых королев помоста, в честь которых «играл» Петр Ильич Чайковский, поздравили тепло и искренне.

Андрей Успенский

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