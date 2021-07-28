Дима Билан рассказал, как планирует отпраздновать 40-летие

Сцена конкурса “Новая волна” для Димы особенная – на ней в 2002 году состоялось его первое выступление в прямом эфире. Тогда Дима занял четвертое место, но до сих пор уверен: “Новая волна” дала ему по-настоящему большой старт.

Дима, многие не празднуют сорокалетие, а у вас вот творческий вечер, большой праздник. Вы не суеверный?

Да, концерт в преддверии моего сорокалетия. Но поскольку эту дату действительно не отмечают, программа будет называться 39,8. Не собрать коллег на творческий вечер, я не мог, потому что “Новая волна” для меня – это начало большой сцены.

Прошло почти 20 лет. Насколько хорошо помните те свои выступления?

Все помню, как сейчас, в памяти сохранились яркие картинки: антураж, предметы вокруг, запах юрмальского воздуха, цвет балтийских закатов. Помню, на репетициях режиссер “Новой волны” Александр Ревзин, как мне казалось, просто издевался надо мной и пытался меня как-то переучить. Я все воспринимал в штыки, но сдерживался, внутри переваривал, прислушивался и шел на компромиссы. Мы все считаем себя гениями, но только выходя из зоны комфорта, есть шанс приобрести что-то новое для себя. Я этот принцип именно тогда понял, и поэтому мне не пришлось ломать себя. Тогда я еще не работал с микрофонной стойкой и до конкурса ни разу не пел в прямом эфире. Сейчас смотрю записи: стоит такой слегка сгорбленный парень, поет Элвиса, испытывает ужас. Тогда была мощная эра продюсеров, и выходя на сцену конкурса, я понимал – решается моя судьба. Молился перед каждым номером. Потом, когда приходит любовь зрителя, артист становится свободнее и комплексы пропадают. А тогда я был соткан из комплексов и потому скован.

Тогда была эра продюсеров и “живые” конкурсы были единственным способом себя показать. Теперь многие отказываются от менеджеров и используют интернет как главную площадку для самопродвижения.

Все, кто говорят, кто у него нет менеджера, лукавят. У каждого актера или подающего надежды блогера есть рядом человек, который помогает, направляет, поддерживает. Сейчас такое время индивидуализма, но блогеры иногда много на себя берут и потом ломаются, теряют интерес к жизни. Хорошо, если около него будет единомышленник. Я сейчас формально работаю без продюсера, в нашей компании мы с Яной Рудковской компаньоны, больше друзья. Конечно, многое делаю сам, но большие проекты – это всегда командная работа. Один в нашем поле не воин. Поэтому артистам нужны “живые” конкурсы, они дают возможность окунуться в среду. Если артист общителен, налаживает контакты, то конечно, он идет дальше, развивается. Все зависит от характера человека – если не будет загибать пальцы, задирать нос и думать только о гонораре, то он сможет найти единомышленников. Конкурс “Новая волна” проходит в Сочи

с 19 по 25 августа 2021 года

Вы как активно гастролирующий артист тяжело переживали самоизоляцию и карантин?

Я много работал и искал новые возможности реализации своих идей и, конечно, мозг дымился. Идея, что хорошая музыка, хороший товар или хороший артист не нуждаются в рекламе, устарела. Мне кажется, я так не уставал никогда, как в карантин. Еще сказывалось эмоциональное напряжение из-за невидимого врага. Какое-то время потратил я тоже на страхи, не выходил из дома, но потом начал работать – записал два альбома, в общей сложности 28 треков, ездил на студию, когда там никого, кроме звукорежиссера не было, мы записывались под грифом “совершенно секретно”, соблюдая все меры безопасности. Еще стал первым, кто побывал в TikTok-домах и снял два ролика на песни Dreams и “Химия” – с молодой талантливой командой тиктокеров с собственным продакшеном. И в целом потратил время с умом и многое вынес для себя.

Вы сказали, что был страх, а теперь?

После прививки страх почти ушел. Я рекомендую людям подумать не только о себе и вакцинироваться.