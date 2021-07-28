В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США
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Российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США», – цитирует Пескова ТАСС.
ПО его словам, неоднократные расследования в США «подтверждают, что РФ никогда не вмешивалась».
«Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что РФ якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году.
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отметил, что Заявление Байдена расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении.
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