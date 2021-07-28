Пугавшего «стволом» екатеринбуржцев мужчину задержала полиция

В Екатеринбурге местные жители увидели разгуливающего якобы с ружьем мужчину, правоохранительные органы задержали подозреваемого, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Мужчина с предметом, похожим на оружие сидел на скамейке, первоначально сообщали очевидцы, через некоторое время поступили сведения о том, что мужчина проследовал в сторону домов, отметил Горелых РИА «Новости».

«Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД», – указал представитель ведомства.

Правоохранители задержали уроженца Красноярского края 1989 года рождения в одной из съемных квартир в микрорайоне Мичуринский. У него изъяли оружие, им оказался не боевой автомат для игры в страйкбол.

«По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончанию опроса доставленного», – заключил Горелых.

В мае полиция в Набережных Челнах задержала мужчину, который ходил по одному из жилых районов с ружьем.