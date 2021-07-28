 

В Турции опровергли сообщения о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии

28.07.2021, 15:36, Новости дня
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Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии, сообщают СМИ.

«Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии. Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа», – говорится в сообщении Sputnik Азербайджан в Telegram-канале.

Агентство передает, что во время пресс-конференции отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что на данный момент в рамках договоренностей проходят только совместные военные учения двух стран.

«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», – приводит Sputnik его слова.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.



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