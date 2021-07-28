Смертность от COVID-19 среди уязвимых пациентов в пять раз выше средней



1

минута

Ученые Университета Глазго рассмотрели данные более 1,3 миллионов пациентов, зарегистрированных в национальной системе здравоохранения Шотландии. В этой когорте свыше 27,7 тысяч человек были отнесены к группе высокого риска по состоянию здоровья, еще 353 тысячи — группа среднего риска. Самым уязвимым пациентам была рекомендована строгая самоизоляция в период с марта по май 2020 года, когда в Великобритании случилась первая вспышка COVID-19.

Результаты показали, что за этот период среди людей, нуждающихся в повышенной защите от инфекции, было выявлено 299 случаев COVID-19, из них 140 скончались. В группе умеренного риска заразились более 1,8 тысяч человек, скончались 803. В то же в группе низкого риска число инфицированных составило 1,1 тысячу, скончались 84 пациента.

После анализа данных с поправкой на различные факторы оказалось, что самые уязвимые пациенты заражались коронавирусной инфекцией в восемь раз чаще по сравнению с населением в целом, риск смерти был пятикратным. В основном это люди пожилого возраста — на долю пациентов 70 лет и старше во время первой волны заболеваемости COVID-19 в Шотландии пришлось 49,55% смертей. По мнению авторов исследования, это во многом связано с тем, что среди них много постояльцев домов престарелых, где в случае попадания инфекции риск заражения становится максимальным.

У людей из группs среднего риска — в основном это пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом — вероятность заражения в четыре раза выше по сравнению с популяцией в целом, риск смерти больше в пять раз.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что попытки защитить самых уязвимых людей не были столь успешными, как ожидалось, и среди пациентов, которым были рекомендованы повышенные меры защиты, наблюдается очень высокий уровень инфицирования и смертей», — сообщили авторы исследования.