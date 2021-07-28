Байден: У Путина есть реальная проблема. Он знает об этом

Об этом он сказал 27 июля, выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США. Расшифровку приводит сайт Белого дома.

Байден говорил о важности работы разведки и в этом контексте вспомнил о встрече с Путиным, которая состоялась в Женеве, а через некоторое время упомянул о кибератаках.

“Если мы окажемся в войне, настоящей войне с крупной державой, то это будет следствием серьезной угрозы в киберпространстве. И эта [возможность] растет экспоненциально, – сказал Байден.

А затем он снова вспомнил о Путине.

“Я встречался с господином Путиным. У него есть реальная проблема. Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Больше ничего. Эта экономика — восьмая из самых маленьких или самых больших в мире? Он знает, что у него есть реальная проблема, что делает его еще более опасным, на мой взгляд”, – подчеркнул глава Белого дома.

Как пишет “Медуза”, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявление Байдена о российской экономике “как минимум не верным по своей сути”. Спикер главы Кремля считает, что помощники главы Белого дома, которые готовят для него информацию, имеют “ошибочные” знания о России.

Контекст:

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. О кибератаках Байден говорил с Путиным также во время телефонных разговоров 13 апреля и 9 июля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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