Здоровый образ жизни снижает генетический риск рака

Ученые заявили, что здоровый образ жизни способен снизить генетический риск развития рака. В рамках проведения исследования специалисты анализировали ход возникновения онкологии у мужчин и женщин.

Генетика играет ключевую роль в развитии многих заболеваний. Однако, чтобы уменьшить риск их развития, необходимо придерживаться здорового образа жизни. Ученые провели анализ информации о 240 тысячах человек, по которым были доступны сведения об их привычках.

Исследователи установили, что пациенты с высшим показателем генетического риска чаще сталкивались с онкологией. Среди мужчин отметки возрастали в два раза, а среди женщин – в 1,6. При этом к их уменьшению приводил здоровый образ жизни.

Источник: www.medikforum.ru